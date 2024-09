The Last of Us – Staffel 2: Wie und wie weit wird die Handlung im Vergleich zum Videospiel erzählt werden?

Die zweite Staffel von The Last of Us, welche die Handlung von dem Videospiel The Last of Us Part 2 erzählt, wird 2025 erscheinen. Bella Ramsey und Pedro Pascal kehren als Ellie und Joel zurück. Da der zweite Teil des Videospiels die Story auf eine besondere Art und Weise erzählt, steht die Frage im Raum, wie und wie weit die Serie dessen Geschichte in Live-Action behandeln wird. Der Teaser-Trailer lässt die Spieler und Fans glauben, die Antwort bekommen zu haben.

The Last of Us Videospielreihe

The Last of Us ist eine Videospielreihe des Entwicklerstudios Naughty Dog. Der erste Teil ist 2013 erschienen und hat sich insgesamt über 17 Millionen Mal verkauft. Die Fortsetzung ist 2020 erschienen. Diese hab sich bisher insgesamt über 10 Millionen Mal verkauft. Nach einer erfolgreichen Verfilmung des ersten Teils in Form einer Serie, folgt nun eine zweite Staffel, welche die Handlung der Fortsetzung behandelt.

Umfangreiches The Last of Us Part 2

Nach der Ankündigung einer zweiten The Last of Us Staffel bei HBO, welche den zweiten Teil des Videospieles thematisiert, haben sich viele Spieler und Fans gefragt wie sie die lange Geschichte in Serienform erzählen werden. Die erste Staffel hat es geschafft, den gesamten ersten Teil in nur neun Episoden zu erzählen. Allerdings ist der Umfang von The Last of Us Part 2 noch viel größer, da die Story des Videospieles erstens nicht linear und zweitens aus verschiedenen Perspektiven erzählt wird. Allerdings hat diese kommende Staffel nur sieben Folgen! Nun hat HBO einen Teaser-Trailer gezeigt, welcher den Zuschauern die Frage der Erzählweise und des Umfangs zu beantworten scheint.

Achtung Spoiler!

Wer das Videospiel nicht gespielt hat und sich die Serie nicht verderben will, sollte ab hier nicht mehr weiterlesen!

In The Last of Us Part 2 gibt es zwei verschiedene Erlebnisse in der selben Handlung. Zuerst erleben wir alles aus Ellies Sicht und dann anschließend macht das Spiel einen Zeitsprung zurück und man erlebt alles noch einmal aus Abbys Sicht. Beide Frauen haben unterschiedliche Motivationsgründe im Videospiel. Deren Schicksale sind aber eng miteinander verknüpft. Die Wege der Frauen kreuzen sich auch wieder. Allein deswegen fragen sich die Videospieler, wie dieser besondere Erzählstil in der Serie mit einer begrenzten Anzahl von Episoden erzählt werden wird.

Die Schlüsse aus den Bilder des Trailers

Wenn wir uns den Trailer genau anschauen, dann können wir nun ein paar Vermutungen anstellen. Anhand des Filmmaterials scheint es als ob Abbys und Ellies Handlungen von Anfang an parallel erzählt werden. Abby wird von Kaitlyn Dever verkörpert. Man bekommt sie an einem Grab zu sehen. Auch Isaac ist zu sehen, welcher von Jeffrey Wright gespielt wird. Auch er scheint gleich am Anfang zu sehen zu sein und taucht nicht erst im späteren Laufe des Spiels auf, welche aus Abbys Sichtweise besteht.

Wie weit wird die zweite Staffel die Story erzählen?

Überhaupt bleibt die Frage wie viel des Videospiels in der nächsten Staffel erzählt werden kann. Man sieht Ellie und ihre Freundin Dina nicht nur im Plattengeschäft, sondern auch im heruntergekommenen U-Bahnsystem. Es scheint allerdings, dass die Handlung mit dem ersten Tag in Seattle endet, da man keine Bilder vom späteren Verlauf des Videospiels zu sehen bekommen. Das heißt die umfangreiche Story wird wohl in einer dritten Staffel weitererzählt werden.

Weitere Charaktere fehlen

Andere wichtige Charaktere aus dem Spiel waren nicht zu sehen: Lev und Yara. Die Besetzung von diesen Figuren wurden bisher nicht einmal bestätigt, was bedeuten könnte, dass diese gar nicht in der nächsten Staffel vorkommen werden. Dennoch ist ein Seraphite-Mitglied im Trailer zu sehen, was dennoch deren Sekte und Mitglieder bereits in der zweiten Staffel vorstellen könnten.

Da diese angekündigte Staffel von The Last of Us 2025 erscheint, wird die dritte Staffel vermutlich erst 2027 erscheinen. Wir freuen uns jedenfalls schon auf die zweite Staffel.

