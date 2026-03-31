Ehemaliger Angestellter: Nintendo erzürnt über Zelda- und Star Fox-Leaks!

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Der gewaltige Leak bei Nintendo, welcher die ganze Videospielwelt aufhorchen lies, sorgt gerade überall für Schlagzeilen. Nintendo selber soll äußerst verärgert über diese Enthüllungen sein, denn es könnten damit große Teile der künftigen Releases damit viel zu früh an die Öffentlichkeit gelangt sein. Was die Folgen sein werden, sollten sich die Leaks bewahrheiten.

Überraschungen verdorben

Die Gerüchte handeln von einem Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time, sowie einem neuen Star Fox Abenteuer. Beides sind große Nintendo Franchisen, von welchen die Videospielwelt gar nicht genug bekommt. Der Zelda Titel gilt unangefochten als eines der besten Videospiele aller Zeiten. Auf metacritic.com findet man den Titel auf Platz 1, plattformübergreifend! Diese Bewertung ergibt sich dort aus einer Sammlung von zahlreichen Kritiken. Für viele Videospieler wird das auch ein Kaufgrund für die Nintendo Switch 2 sein. Gleichzeitig dürften aber auch viele abwarten, da auch verraten wurde, dass es vor 2027 kein neues Super Mario 3D Abenteuer geben soll.

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Der Leaker

Das Problem ist, dass diese Gerüchte von einer Person handeln, welche in der Vergangenheit schon viel zu oft richtig gelegen hat. So ist er besonders bei Remastern und Remakes von Nintendo zu oft richtig gelegen. Ein Grund mehr, warum die ganze Welt von seinen Gerüchten berichtet und man laut einem ehemaligem Nintendo-Angestellten bei Nintendo sehr erzürnt sein dürfte.

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Etwas ist anders

Der Unterschied dieses Mal ist, dass nicht eine unmittelbar bevorstehende Ankündigung verraten wurde. Es wurden Veröffentlichungen genannt, welche über ein Jahr in de Zukunft liegen. Für Nintendo ist dies eine Katastrophe, da die Firma gerne in ihren eigenen Nintendo Direct Präsentationen überrascht. Nintendo schafft es zwar vieles vor der Welt geheim zu halten, allerdings scheint es ein gefährliches Leck geben. Dies obwohl Nintendo gefürchtet wird, da die Firma gnadenlos gegen Leaks und Urheberrechtsverletzungen vorgeht und dessen Eigentum sehr aggressiv schützt.

Großer Schaden

Der Schaden eines solchen Leaks betrifft nicht nur das Image der Marke. Auch wirtschaftlich können solche Infos großen Einfluss auf die Investoren haben, welche Nintendo benötigt. Der Erfolg der Firma hängt besonders von strategisch geplanten Veröffentlichungen ab. Mit frühzeitigen Leaks macht man dessen Strategien zunichte.

Nintendo könnte noch strenger werden

Wie wir wissen ist die Videospielindustrie sehr auf Informationskontrolle angewiesen. Sollten sich diese Leaks bewahrheiten, dürfte Nintendo interne Sicherheitsmaßnahmen massiv verschärfen und man würde wohl auch gegen gewisse Leaker vorgehen.

Trotz allem ist anzumerken, dass die Glaubwürdigkeit dieser Leaks mit Vorsicht zu genießen sind. Denn auch der Leaker könnte falsche Informationen erhalten haben. Aber auch wenn die Informationen stimmen, könnte Nintendo intern die Pläne jederzeit ändern.

Quelle: x.com via KitandKrysta

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