Zelda: Ocarina of Time in Unreal Engine 5 – Dieses Fan-Video ist ein echtes Highlight

Ein neues Fanprojekt sorgt aktuell für Begeisterung unter The Legend of Zelda-Fans. Der YouTuber RwanLink hat ein Video veröffentlicht, das die Gerudo-Festung aus The Legend of Zelda: Ocarina of Time in Unreal Engine 5 neu interpretiert und zwar in einem völlig eigenen Anime-Stil. Das Ergebnis könnte eines der coolsten Dinge sein, die du heute siehst.

Drei Monate Arbeit und ein ganz eigener Look

Im Gegensatz zu den hyperrealistischen Remake-Videos, die man bereits aus der Vergangenheit kennt, setzt der YouTuber mit 164.000 Abonnenten diesmal nicht auf fotorealistische Grafik. Sein Projekt verfolgt einen Cartoon-artigen, leicht stilisierten Ansatz, der an moderne Action-Adventures wie „Prince of Persia“ erinnert. Drei Monate lang arbeitete er an dem Projekt, das mit einem filmreifen Intro beginnt und später auch kurze Gameplay-Passagen zeigt. Leider nicht für uns spielbar.

Für den Videoartisten ist es nicht das erste Mal, dass er mit alternativen Art-Styles experimentiert. Bereits 2023 veröffentlichte er einen Studio-Ghibli-Teaser zu Ocarina of Time, der damals viral ging (mit über 1 Mio. Aufrufen auf YouTube). Zusammen mit dem Ghibli-Projekt, CryZENx’ High-End-UE5-Umsetzung und dem Nintendo-Original existieren damit gleich vier völlig verschiedene Versionen des Kultklassikers, jede mit eigener Atmosphäre.

Ocarina of Time im neuen Gewand: Beeindruckend, aber leider nicht spielbar!

So schön das neue Unreal Engine 5-Video auch aussieht: Downloaden oder spielen kann man es nicht. RwanLink betont, dass die Demo ausschließlich für sein Portfolio erstellt wurde. Viele Fans zeigen sich enttäuscht, weil sie den neuen Look gerne selbst ausprobiert hätten.

Trotzdem verbreitet sich das Video rasant und erreicht nach 3 Tagen bereits mehr als 140.000 Aufrufe auf YouTube. Wer sich fragt, wie Ocarina of Time in einer modernen Engine und mit komplett neuem Stil wirken könnte, findet hier eine der kreativsten Fan-Interpretationen der letzten Jahre.

