Nintendo stoppt Speedrun-Charity in Japan: Super Mario und Zelda gestrichen

Warum fehlen plötzlich alle Nintendo-Spiele beim größten Speedrunning-Event Japans? Vom 9. bis 15. August 2025 findet in Japan wieder das RTA in Japan Summer statt, das größte Speedrunning-Charity-Event des Landes.

Jahr für Jahr lockt es tausende Zuschauer an, die live verfolgen, wie bekannte Spiele in Rekordzeit durchgespielt werden. Doch diesmal gibt es einen auffälligen Unterschied: Kein einziges Nintendo-Spiel steht auf der Liste. Weder bekannte Speedrun-Titel wie Super Mario 64 noch The Legend of Zelda: Ocarina of Time, die in der Vergangenheit absolute Publikumsmagneten waren, tauchen im Programm auf.

Speedrun-Event ohne Nintendo-Titel! Geht das überhaupt?

Die Veranstalter haben nun bestätigt, dass der Grund dafür ein offizieller Hinweis von Nintendo ist. Am 13. Juni 2025 erhielt das Event-Team eine Nachricht, in der klargestellt wurde, dass RTA in Japan als juristische Person für jedes einzelne Nintendo-Spiel eine Genehmigung einholen muss, bevor es im Rahmen des Events gezeigt werden darf. Dazu kommt: Nintendo erklärte, dass sämtliche bisherigen Streams mit ihren Spielen als „nicht autorisierte Nutzung“ eingestuft werden.

Für die Organisatoren war das ein Dilemma. Einerseits wollte man die Tradition fortsetzen und den Zuschauern beliebte Nintendo-Klassiker bieten. Andererseits möchte RTA in Japan in Zukunft weiterhin Nintendo-Spiele streamen können. Das sei jedoch nur möglich, wenn man den Vorgaben jetzt Folge leistet. Also fiel die Entscheidung, 2025 vollständig auf Nintendo-Titel zu verzichten und stattdessen Verhandlungen mit dem Videospiel-Unternehmen aufzunehmen.

Dieser Schritt bedeutet einen harten Einschnitt, wie RTA in Japan in einer Stellungnahme schreibt (übersetzt via Google Translator):

„RTA in Japan hat zuvor Nintendo-Spiele verwendet. Am 13. Juni 2025 wies Nintendo Co., Ltd. jedoch darauf hin, dass ‚die Verwendung von Nintendo-Spielen durch ein Unternehmen einer vorherigen Genehmigung bedarf‘ und dass unsere bisherige Verwendung ‚ohne vorherige Genehmigung‘ erfolgte und eine nicht autorisierte Verwendung darstellte. RTA in Japan möchte weiterhin Nintendo-Spiele verwenden und hat Gespräche mit Nintendo Co., Ltd. bezüglich der Genehmigung aufgenommen.“

Super Mario 64 und Co werden fehlen

Nintendo-Spiele waren bisher regelmäßig die Highlights des Events. Super Mario 64 etwa hatte in den vergangenen Jahren stets die höchsten Zuschauerzahlen. Für viele Fans ist das Fehlen dieser Titel ein klarer Verlust. Auch wenn andere Spiele wie Cuphead, Silent Hill 2 oder The Elder Scrolls V: Skyrim weiterhin im Programm bleiben, fehlt für viele der besondere Reiz, den nur Nintendo-Marken bieten.

Dass Nintendo bei der Nutzung seiner Spiele so streng vorgeht, ist keine Überraschung. Das Unternehmen hat schon mehrfach Events oder Inhalte eingeschränkt, bei denen seine Marken ohne offizielle Genehmigung gezeigt wurden. Selbst bei wohltätigen Veranstaltungen macht Nintendo hier offenbar keine Ausnahmen.

Für RTA in Japan könnte diese Entwicklung langfristige Veränderungen bedeuten. Die Einreichungsrichtlinien für künftige Spiele werden angepasst werden müssen, und Speedrunner, die auf Nintendo-Titel spezialisiert sind, müssen sich bis auf Weiteres nach Alternativen umsehen. Ob es schon 2026 wieder Nintendo-Spiele im Programm geben wird, hängt nun von den laufenden Gesprächen ab. Die Veranstalter zeigen sich optimistisch. Bis dahin müssen Fans wohl mit einer Nintendo-freien Version des größten Speedrunning-Events Japans leben.