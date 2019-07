Share on Facebook

Mit der Entdeckung verschiedener Glichtes im Laufe der Jahre haben Speedrunner bei The Legend of Zelda: Ocarina of Time schon lange fleißig nachgelassen. Es gibt sogar jemanden der das Spiel mit verbundenen Augen abgeschlossen hat. Wer es nicht glaubt sollte sich dieses YouTube-Video reinziehen.

Zurück zu den Speedrunnern: Seit einiger Zeit ist eine Spielzeit von weniger als 17 Minuten in der Community der Speedrunner ein Ziel. Vor einigen Tagen gelang es Torje aus Norwegen, dieses Ziel mit einem Weltrekord von 16:58 Minuten zu unterbieten.

Wenn man das Spiel über die virtuelle Wii-Konsole ausführt, ist dies der Höhepunkt eines vierjährigen Bestrebens der Community, das Spiel in weniger als 1020 Sekunden zu beenden. Das folgende Video zeigt die vollständige Aufzeichnung von Torje:

Wie man sehen kann, verwendet er eine Vielzahl von Glitches für die letzte Begegnung mit Ganon, wobei er eine Strategie anwendet, bei der eine Flasche anstelle einer Deku-Nuss verwendet wird.

Wie lange er den Titel behält, ist eine andere Frage – der Speedrunner merkt an, dass ihm mehrere Fehler wertvolle Sekunden während seines Versuchs gekostet haben, darunter ein „versehentlicher Rückschritt“, ein fehlender Backflip in der ersten Phase des Kampfes gegen Ganon.

Sein nächstes Ziel? Das Spiel in mindestens 16:55 Minuten durchzuspielen. Wer das Meisterwerk von Nintendo, welches ursprünglich für den N64 erschienen ist, nicht kennt, der sollte sich knappe 17 Minunten zurücklehnen und die Show genießen. Wenn dazu Zeit ist.

