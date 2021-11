The Legend of Zelda: Majora’s Mask – Neuer 100 Prozent Rekord nach 3 Jahren

The Legend of Zelda: Majora’s Mask 3D für die Nintendo 3DS - (C) Nintendo

Ein Speedrunner hat es geschafft einen drei Jahre lang haltenden Rekord im Beenden von The Legend of Zelda: Majoras Mask zu 100% zu brechen.

3 Tage Zeit

The Legend of Zelda: Majoras Mask ist eines der beliebtesten, sowie in der Story dunkelsten Titeln der gesamten The Legend of Zelda Reihe. Das Konzept, dass man im Spiel nur drei Tage Zeit hat die Welt zu retten ist schon stressig genug. Ein wahrer Held bewahrt in dieser kurzen Zeit nicht nur die Welt vor ihrem Untergang, sondern erledigt auch sämtliche Sidequests und sammelt alles was es zu sammeln gibt.

Hundert Prozent

Hundert Prozent bedeutet alle 20 Herzen, alle 6 Flaschen, eine Bombentasche mit einem Bombenvolumen, von 40 Bomben, einen Köcher mit einer Kapazität von 50 Pfeilen, ein Rubinvolumen von 500 Rubinen und alle 10 Eulenstatuen aktiviert zu haben. Dabei muss man alle 10 Lieder kennen, alle Karten von Tingle abgekauft und jede verirrte Fee muss zurückgebracht werden. Ein normaler Spieler benötigt hierfür im Schnitt 32 Stunden Spielzeit. Der Speedrunner hat hierfür allerdings nur 49 Minuten und 51 Sekunden gebraucht. Im Vergleich liegt der Speedrun Rekord für ein einfaches Durchspielen ohne die 100% bei 41 Minuten und 47 Sekunden.

Der Speedrun als Video

Wenn ihr glauben wollt, dass ihr euren Augen nicht trauen könnt, dann könnt ihr das ganze Spektakel hier verfolgen.

Großer Unterschied

Zudem wurde dieser Speedrun ohne Glitches vollbracht. Mit Glitches wäre es sogar möglich ohne einen Dungeon betreten zu haben, sich sofort auf dem Mond Majora zu stellen. Der Speedrunner wählte aber den harten Weg. Der vorherige Rekord für so einen Speedrun dauerte 51 Minuten und 2 Sekunden. Die 1 Minute und 11 Sekunden Unterschied klingt vielleicht nicht nach viel, ist aber unter Speedrunnern eine Ewigkeit. Normalerweise überbieten sich die Rekorde immer nur um ein paar Sekunden. Trotzdem waren die 51 Minuten und 2 Sekunden drei Jahre lang nicht zu schlagen. So hat sich in den letzten 10 Jahren dieser Rekord schon von über 7 Stunden auf unter eine Stunde vermindert.

