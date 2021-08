Super Mario Galaxy: 100% Speedrun in 12 Stunden am Stück

Super Mario Galaxy - ©Nintendo

Ein Speedrunner hat Super Mario Galaxy zu 100% in 11 Stunden und 40 Minuten beendet. Ein Speedrun den viele Speedrunner aufgrund der Dauer meiden. Eine Marathon von einem Speedrun.

Der am Besten bewertete Super Mario Titel

Super Mario Galaxy ist ein moderner Klassiker! Es erschien 2007 für die Nintendo Wii und war letztes Jahr sogar in Super Mario 3D All-Stars für die Nintendo Switch enthalten. Seitdem ist es aus sämtlichen Listen der besten Videospiele aller Zeiten nicht mehr wegzudenken.

Die Seite metacritic.com, welche die Scores diverser Reviews und User zusammenfasst, hat Super Mario Galaxy auf Platz 7 und das konsolenübergreifend! Der Titel ist damit nicht nur eines der am Besten bewertete Titel aller Videospiele, sondern auch das am besten bewertete Titel von allen Super Mario Titeln.

Doppelt gemoppelt

Abgesehen von der Beliebtheit sämtlicher Spieler von Super Mario Galaxy, ist der Titel ebenso unter Speedrunnern beliebt. Allerdings ist ein 100% Run vor Speedrunnern sehr gefürchtet, denn 242 Sterne sind zu holen. Der Titel muss dabei zwei Mal komplett durchgespielt werden: einmal als Mario und beim zweiten Mal Luigi!

Mario vs. Luigi

Im Detail betrachtet hat der Speedrunner für Marios Part 5 Stunden und 43 Minuten gebraucht, während Luigis Part in 5 schlappen 5 Stunden und 28 Minuten erledigt war. Der Fans hat diesen Rekord in einer Sitzung geschafft. Die Rekordzeit betrug zuvor 11 Stunden 47 Minuten und 57 Sekunden und hielt ein ganzes Jahr.

Nun hat Jhay, so der Name des Speedrunners, diesen mit 11 Stunden, 40 Minuten und 15 Sekunden gebrochen. Durchgespielt hat der Speedrunner den Titel natürlich auf der Nintendo Wii. Der Speedrunner hält ebenso den Weltrekord für 100%, also 120 Sterne in Super Mario 64. Die Rekordzeit beträgt 5 Stunden, 37 Minuten und 54 Sekunden).

Super Mario Speedruns sind generell beliebt

Super Mario Titel sind unter den Speedrunnern nicht wegzudenken. Angefangen von Speedruns von Super Mario Bros. auf dem NES, bis hin zu Super Mario Odyssey auf der Nintendo Switch. Übrigens, Super Mario 64 ist auf Platz 3 der Seite speedrun.com meistgespielten Speedruns.

Quelle: twitter.com via NotImJhay