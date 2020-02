Speedrunner stellt neuen Super Mario 64-Rekord im Live-Stream auf

Super Mario 64 - (C) Nintendo

Super Mario 64 Speedrunner Cheese hat bei den europäischen Speedrunning-Marathons Geschichte geschrieben. Während er vor einem Live-Publikum auftrat, brach er den 120-Sterne-Weltrekord.



Speedrunner schlägt seinen eigenen Rekord.

Theoretisch kann man die Zeit um noch weitere 20 Minuten toppen!

Es gibt verschiedene Speedrunning-Kategorien in Super Mario 64. Ein Modus ist der 0-Sterne-Lauf, bei dem die Spieler versuchen, das Spiel so schnell wie möglich zu schlagen, indem sie die Sterne ignorieren und den größten Teil des Spiels durchspielen. Auf der ESM nahm Cheese am 120-Sterne-Event teil, bei dem die Spieler zu 100 Prozent in kürzester Zeit das Spiel abschließen. 100-Prozent-Läufe sind einige der beliebtesten Arten von Geschwindigkeitsläufen.

Super Mario 64 ist eines der beliebtesten Speedrun-Spiele, und Cheese ist einer der beliebtesten Speedrunner. Cheese war ein früherer Weltrekordhalter für den 120-Sterne-Lauf. Seine Zeit von 1:40:51 war die schnellste der Welt, bis sie 2015 vom Speedrunner Puncayshun geschlagen wurde. Puncayshuns Zeit von 1:40:44 blieb der Weltrekord für beispiellose viereinhalb Jahre und das erst jetzt Cheese hat es geschafft, ihn zurückzuschlagen. So ein Käse!

 

Bei der ESM hatte Cheese einen absolut dominanten Lauf und schlug den bisherigen Rekord von 1:40:44. Er schlug diese Zeit um eine Minute und 50 Sekunden. Eine Verbesserung dieses Ausmaßes ist in der Super Mario 64 Speed-Community, in der Unterschiede normalerweise in Sekunden gemessen werden, nahezu unbekannt. Um zu verstehen, wie viel schneller diese Zeit ist, war sie beim letzten Festlegen eines Geschwindigkeitsrekords zehn Sekunden schneller als die vorherige.

Speedrun passierte vor Live-Publikum

Es ist auch erwähnenswert, dass er das Spiel sowohl vor einem Live-Publikum als auch vor Leuten lief, die zu Hause auf Twitch zuschauten. Dies muss einen wahnsinnigen Druck erzeugt haben, und dass er unter diesen Bedingungen auftreten kann, spricht für Cheese‘s Können als Speedrunner. Wie viele Live-Speed-Running-Events sammelte auch diese Veranstaltung Geld für wohltätige Zwecke.

Läufer haben Computer verwendet, um theoretisch perfekte Läufe durchzuführen, die als Tool Assisted Speedruns (kurz TAS) bezeichnet werden. Der aktuelle TAS-Rekord für 120-Star Super Mario 64 ist 1:20:41. Dies bedeutet, dass theoretisch noch etwas mehr als 20 Minuten Zeit zur Verfügung stehen, um diese Aufzeichnung zu kürzen. Aber Menschen sind keine Computer und werden niemals in der Lage sein, so genau oder so schnell wie möglich einzugeben.

Super Mario 64 ist auf dem Nintendo 64 verfügbar.