Nintendo Switch Online: Die nächsten N64 Titel dürften bereits bekannt sein!

Manuelhat seit dem NES keine Nintendo Konsole ausgelassen und deshalb zahlreiche Videospielreihen, wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. In den Jahren haben sich aber auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft in sein Nintendo Wohnzimmer dazugesellt. Er betrachtet jedes Videospiel als eigenes Kunstwerk, welches es zu verstehen gilt. Aus diesem Grund beschränken sich seine Lieblingsspiele auf kein Genre.

Bei einer Ankündigung der Neuerungen bei Nintendo Switch Online, scheint ein Leak zu passiert sein, in welchem die vermutlich nächsten N64 Titel gezeigt worden sind. Der Leak ist bereits im Mai erfolgt. Mit der Wiederveröffentlichung von Forsaken 64, welches ebenfalls im Leak beinhaltet war, dürfte man diese Hinweise tatsächlich bewahrheiten.

Wie hat man die nächsten N64 entdeckt?

Die Präsentation fand schon im Mai statt. Einem aufmerksamer Fan sind die unscharf gestellten Nintendo 64 Box-Arts aufgefallen und hat diese mit scharfen Bildern verglichen. Damit dürften die Fans des Nintendo 64 Zeitalters unschwer die Titel wiedererkennen.

Um welche N64 Titel handelt es sich?

Bei dem Hintergrund dürfte es sich um folgende Titel handeln:

Donkey Kong 64

Forsaken 64

Glover

Rayman 2

Super Smash Bros

Nachdem Forsaken 64 heute zur Bibliothek hinzugefügt worden ist, dürfte es ab nun eine Frage der Zeit sein in welcher sukzessive die oben genannten Titel ebenfalls bei Nintendo Switch Online wieder veröffentlicht werden.

Donkey Kong 64

Mittlerweile sind sich so ziemlich alle Donkey Kong Titel, welche von Rare stammen oder von dem Studio inspiriert worden sind, auf auf den beiden Nintendo Switch Konsolen spielbar. So die Donkey Kong Country und die Donkey Kong Land Trilogien, sowie auch Donkey Kong Country Returns und Donkey Kong Country: Tropical Freeze. Mit Donkey Kong 64 wären die Donkey Kong Reihen endlich kompletter denn je.

Super Smash Bros.

Auch Super Smash Bros. ist ein Klassiker, welcher von den meisten Fans der ganzen Reihe, unbedingt wieder gespielt werden will. Schließlich handelt es sich um den ersten Teil. Da auch die ersten drei Mario Party Titel ebenfalls in der N64 Bibliothek zu finden sind, dürfte es für den Super Smash Bros bald ebenfalls an der Zeit sein.

Es ist seltsam, dass Nintendo ein Geheimnis auf den nächsten N64 Titel macht. Zu Beginn des Nintendo Switch Online Angebots wurden die kommenden Titel alle angekündigt. Lediglich der Zeitpunkt und die Reihenfolge waren unbekannt.

Quelle: x.com via ImakuniVT, x.com via AndreSegers

