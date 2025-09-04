Nintendo Switch Online: N64 Klassiker Forsaken 64 ist hinzugefügt worden!

Manuelhat seit dem NES keine Nintendo Konsole ausgelassen und deshalb zahlreiche Videospielreihen, wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. In den Jahren haben sich aber auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft in sein Nintendo Wohnzimmer dazugesellt. Er betrachtet jedes Videospiel als eigenes Kunstwerk, welches es zu verstehen gilt. Aus diesem Grund beschränken sich seine Lieblingsspiele auf kein Genre.

Nintendo hat heute einen weiteren Nintendo 64 Titel in die Nintendo Switch Online hinzugefügt: Forsaken 64 ist ein Videospielklassiker, welcher zwar auf mehreren Plattformen erschienen ist, die Nintendo 64 Version sich aber vom Rest unterschieden hat. Zudem handelt es sich um einen weiteren 18+ Titel, welcher in der eigenen App der NSO N64 Bibliothek zu finden ist.

Forsaken überall

Forsaken ist ein First-Person-Shooter, welches von dem Videospiel Descent (1995) abgekupfert worden scheint. Der Titel wurde von Probe Entertainment entwickelt und ist 1998 für Windows und PlayStation von Acclaim Entertainment veröffentlicht worden. Es folgte im selben Jahr noch eine Nintendo 64 Version Forsaken 64, welche von Iguana UK entwickelt worden ist sich nicht nur im Titel unterschied. Im Jahr 2018 folgte ein HD-Remaster, welches von Nightdive Studios entwickelt wurde und diesmal für Windows, macOC, Linus und Xbox One veröffentlicht wurde. Nun wurde die Nintendo 64 Version für Nintendo Switch Online wieder veröffentlicht.

Werbung

Forsaken impossible

Man befindet sich im Jahr 2113. Die Erde und dessen Leben ist von einer Schockwelle durch einen Unfall zerstört worden. Man bewegt sich als Söldner auf eurem Bike durch verschiedene Tunnel und hat um zu überleben verschiedene Waffen zur Verfügung. In der PC und PlayStation Version muss man einen verlorenen Schatz suchen, während man in der Nintendo 64 Version auch Plünderer aus dem Weg räumen muss. Der Titel verfügt über 4 verschiedene Schwierigkeitsgrade, von welchen die höheren aber so unmöglich gewesen waren, dass Acclaim einen Patch nachlegen musste um das Videospiel spielbar zu machen. Natürlich verfügt der Titel auch über Multiplayer-Modi.

Der Trailer

Hier der Trailer zur Wiederveröffentlichung:

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Inhalt anzeigen

Nintendo Classics: Mature

Wer Forsaken in der Nintendo 64 App sucht, der wird dort nicht fündig werden. Forsaken wird in der Parallel-App der Nintendo 64 Titel, welche ab 18 ist zu finden sein. Damit gesellt sich der Titel zu Perfekt Dark, Shadow Man, Turok: Dinosaur Hunter und Turok 2: Seeds of Evil hinzu. Warum übrigens GoldenEye 007 sich in der normalen App befindet, erschließt sich uns nicht.

Werbung

Quelle: youtube.com via NintendoDE

Hast du Feedback oder spannende Infos entdeckt? - Dann lass es uns wissen!