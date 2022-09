Goldeneye 007: Wie es zu der Wiederveröffentlichung gekommen ist

GoldenEye 007 wird bald bei Nintendo Switch Online und Xbox Game Pass erscheinen. Aufgrund von Lizenz-Problemen waren 25 Jahre lang sämtliche Versuche den Agenten-Titel in jeglicher Form zurückzubringen gescheitert. Nun meldet sich der Rare Chef zu Wort und erzählt, dass es aufgrund von Hartnäckigkeit doch noch zu einer Wiederveröffentlichung kommt.

Videospielwunder

Erst kürzlich ist ein Videospielwunder passiert: mit der Ankündigung von Nintendo, dass GoldenEye 007 bei Nintendo Switch Online wieder veröffentlicht wird. Wie schwierig die Situation aufgrund der Lizenz gewesen ist, zeigt die Zeit, denn bis zu dieser Ankündigung hat es 25 Jahre gedauert.

Was war die Situation mit den Lizenzen?

GoldenEye 007 obliegt einer sehr komplizierten Situation, was die Rechte betrifft. Sowohl MGM, als auch Eon Productions haben Rechte an der James Bond Marke. Diese Rechtssituation kam noch zu dem damaligen Clinch zwischen Microsoft und Nintendo hinzu, was der Grund sein wird, warum wir bis Dato nie wieder was von GoldenEye mit Pierce Brosnan als James Bond auf allen Konsolen der beiden Konkurrenten gesehen haben. Nun aber scheint der Kriegscolt begraben zu sein. Wir hatten dieses Jahr schon mehrmals über diese Gerüchte berichtet. Endlich wissen wir, dass an diese Gerüchten etwas dran gewesen war!

Wie kam es nun endlich doch noch dazu?

Was sich eigentlich hinter den Kulissen abgespielt hat, erfahren wir nun vom Rare Chef, Craig Duncan nun persönlich: Rare hatte immer wieder versucht den James Bond Titel zurückzubringen. Zuletzt auf der Rare Replay 2015, welches ein 30-jähriges Jubiläum für die Videospielschmiede dargestellt hat. Leider standen die altbekannte Lizenz-Probleme im Weg. Man musste in diesem speziellen Fall öfters mit MGM, Nintendo und Microsoft sprechen. Glücklicherweise hat Rare nie aufgegeben und hat es endlich geschafft. Es hat zwar leider sehr, sehr lange gebraucht, aber bald dürfen wir bald Goldeneye 007 auf der Nintendo Switch und Xbox Game Pass wieder erleben. Auf diesen Erfolg ist der Rare Chef sehr stolz.

Was wäre wenn der Titel früher erschienen wäre?

Da Microsoft nach Rares goldener Ära der Nintendo Titel, die Entwicklerfirma aufgekauft hat, ist es fraglich ob Goldeneye 007 überhaupt zu Nintendo zurückgekehrt wäre. Schließlich sind später andere Wiederveröffentlichungen von berühmten Rare Klassikern wie Conker’s Bad Fur Day exklusiv für die Xbox erschienen. Zudem gab es im Jahr 2015 auch noch keine Nintendo Switch. Dass mittlerweile Microsoft und Nintendo wieder an einem Strang ziehen, hat schon die überraschende Wiederveröffentlichung des beliebten N64 Klassikers Banjo-Kazooie bei Nintendo Switch Online gezeigt. Aber die Konkurrenz zwischen Microsoft und Nintendo war nicht das einzige Problem. Schließlich weiß man, dass auch Rare vor Jahren für Goldeneye 007 komplett überarbeitet hat, was am Ende nicht veröffentlicht werden durfte. Was für eine Schande! Wenigstens ist dieses Goldeneye 007 Remake geleakt worden – wenn auch auf illegalem Wege. Dennoch geht nichts über das Original, welches wir in Zukunft wieder spielen werden.

Die Trailer

Weil es so unglaublich und schön ist, folgen noch die Trailer zur Ankündigung von GoldenEye 007 bei der Nintendo Direct Präsentation und von Rare Ltd für die Xbox-Version.

Hier der Trailer für die N64-Version welcher auf der Nintendo Direct Präsentation vorgestellt worden ist (Timestamp 00:54):

Hier der Trailer für die kommende Xbox Game Pass Version:

Wie werden sich die Nintendo und Xbox Versionen voneinander unterscheiden?

Obwohl der Titel wie damals aussehen wird, ist der N64-Klassiker überarbeitet worden und wird sogar einen Online Modus erhalten. Weiters wird der Titel auch auf der Xbox erscheinen. Leider ohne Online Modus, dafür bekommt der Titel andere exklusive Eigenschaften, wie die Möglichkeit sich diverse Errungenschaften zu holen und kann sogar mit einer 16:9 4K Ultra-HD Auflösung erlebt werden!

Das ist genau so viel Veränderung, wie man sich maximal an einem solchen Videospielklassiker wünscht, welcher bald wieder erscheinen wird. Was allerdings “bald” bedeutet, dass wissen leider nur die involvierten Firmen.

Quellen: videogameschronicle.com, Youtube.com via Nintendo DE, Youtube.com via Rare Ltd

