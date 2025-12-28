Super Mario 64 und Super Mario Galaxy lassen graue Hirnsubstanz wachsen

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Eine Studie, welche bereits im Jahr 2017 durchgeführt worden ist, hatte erstaunliche Ergebnisse, welche sich beim Spielen von Super Mario 3D Abenteuern bei älteren Erwachsenen gezeigt haben. Sowohl Super Mario 64, als auch Super Mario Galaxy können dafür sorgen, dass graue Substanz im Gehirn gewonnen werden kann. Da diese Videospiele auch auf der Switch 2 spielbar sind, wollen wir darüber berichten.

Die Studie zwischen Klavierspielen und Videospielen

Bei der Studie wurden Teilnehmer ausgewählt, welche sich im Alter von 55 bis 75 Jahren befanden und bisher wenig Erfahrung mit Videospielen hatten. In einem Zeitraum von über 6 Monaten wurden die Tests in 3 Gruppen durchgeführt. Eine Gruppe erhielt Klavierunterricht, die andere Gruppe beschäftigte sich mit 3D-Videospieltitel wie Super Mario 64 und Super Mario Galaxy. Die dritte Gruppe bekam keine geistige Aktivität und wurde nur beobachtet.

Werbung

Erstaunliche Ergebnisse bei Videospielen

Bei der dritten Gruppe war nach 6 Monaten ein Rückgang der grauen Substanz festzustellen. Dies gehörte zum natürlichen Altersprozess. Die Musikgruppe zeigte positive Ergebnisse in Hirnarealen, welche mit Aufmerksamkeit, Planung und exekutiven Funktionen verknüpft sind. Die Videospielgruppe hingegen war die einzige Gruppe, welche eine Zunahme der grauen Substanz im Hippocampus aufwies. Diese Hirnregion ist für das Gedächtnis, Lernen und räumliches Vorstellungsvermögen zuständig. Eine Abnahme kann unter anderem für Demenz sorgen.

Was ist der Auslöser für so viel positiver Hirnveränderung?

Diese positiven Effekte stammen von den vielfältigen Anforderungen, welche die 3D-Videospiele stellen. Als Spieler muss man sich in komplexen Welten zurechtfinden, Reaktionen koordinieren, strategisch denken und natürlich gestellte Probleme lösen. Super Mario 64 und Super Mario Galaxy kombinieren räumliche Navigation mit motorischer Präzision und kreativen Lösungswegen. Durch diesen Mix wird das Gehirn besonders intensiv stimuliert.

Videospiele ersetzen natürlich keine Medizin. Sie sind allerdings viel mehr als nur Zeitvertreib. Für ältere Menschen können sie dazu dienen Gehirn und Gedächtnis im höheren Alter fit zu halten. Und reihen sich damit in weitere gesunde Aktivitäten wie Bewegung, gesunde Ernährung oder soziale Kontakte zu pflegen ein.

Werbung

Quelle: pmc.ncbi.nlm.nih.gov

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!