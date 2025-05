Super Mario 64: Geheimes Soundfile wird erst nach 14 Monaten im Spiel abgespielt

Ein besonders aufmerksamer Super Mario 64 Fan hat einen ganz besonderen Bug entdeckt, welcher ein Soundfile abspielt, welchen die Welt vermutlich noch nie gehört hat. Da das Auslösen des Bugs 14 Monate im Spiel benötigt, hat der Hacker glücklicherweise ein Video gemacht, sodass niemand seiner Anleitung nachkommen muss um den Sound im Spiel zu hören.

Super Mario 64

Super Mario 64 ist das Videospiel von 1996, welches Super Mario in die dritte Dimension brachte und nicht nur deswegen, sondern wegen dessen grandiosen Spieldesigns zu den besten Videospielen aller Zeiten gemacht hat. Auch wenn der Titel schon fast 3 Dekaden alt ist, so entdecken aufmerksame Fans noch immer Neues in diesem Klassiker.

Werbung

Viel Geduld wird benötigt

Ein Hacker, welcher schon seit vielen Jahren an Super Mario 64 forscht, präsentiert der Welt immer wieder neue Inhalte. Dieses Mal hat er sich mit unterschiedlichen Bugs befasst, von welchem es in Super Mario 64 einen ganzen Haufen gibt. Diese Bugs werden nach einer gewissen Zeit im Spiel ausgelöst. Manche davon benötigen allerdings eine extrem lange Zeit.

Zu den Sternen

Der Sternauswahlbildschirm hat beispielsweise einen Timer, welcher die Auswahl des Sterns, welchen man sich holen will, erst nach 12 vergangenen Frames ermöglicht. Allerdings wird das Hinaufzählen der Frames vom Spiel seltsamerweise nie gestoppt. Wenn man also keinen Stern auswählt und über 2 Jahre auf diesem Bildschirm bleibt, dann erreicht der Zähler eine Obergrenze und das Spiel sucht sich die größtmögliche negative Zahl. Diese befindet sich bei Super Mario 64 in einem Bereich von Minus 2 Milliarden. Ab diesem Moment befindet man sich allerdings wieder vor den ersten 12 (positiven) Frames, welche um eine Auswahl treffen zu können erst wieder erreicht werden müssen. Das bedeutet, dass man noch einmal 2 Jahre warten müsste, um die Sternmission zu starten.

Auch Gegner haben einen Framezähler

Um solche Bugs zu verhindern, bekommen die Timer eine Obergrenze haben. Auch die Gegner in Super Mario 64 verfügen über einen Timer. So setzt sich dieser nach einer gewissen Anzahl Frames auf 0 und beginnt von vorne. Dennoch gibt es auch bei den Gegnern eine Ausnahme: der Hai namens Sushi in der Welt Wilde Wasserwerft (Dire, Dire Docks) verfügt, genauso wie der Sternauswahlbildschirm über keine Obergrenze.

Sushi und sein unbekannter Laut

Sushi gibt alle 16 Frames einen leisen, aber dauerhaften Schwimm-Soundeffekt von sich, welcher unterbrochen wird und dann neu startet. Aufgrund dieser frühen Wiederholung hört man ihn nie vollständig. Wer aber so viel Geduld hat und 14 Monate wartet, dann hat auch der Timer von Sushi seine Obergrenze erreicht. Deshalb startet der Sound ab da von Neuem, weshalb man den vollständigen Soundeffekt hören kann. Anschließend verstummt Sushi.

Timestamp: 10:14

Wer hätte gedacht, dass uns Super Mario 64 noch immer mit neuen Inhalten überraschen kann?

Werbung

Quelle: YouTube.com via KazeN64