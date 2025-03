Super Mario 64: Speedrunner bricht erneut Rekord mit verbundenen Augen!

Ein Spieler hat seinen eigenen Speedrun mit einer neuen Rekordzeit geschlagen. Der 70-Sterne Speedrun wurde erneut mit verbundenen Augen beendet. Es ist anzumerken, dass der Speedrunner zuvor schon Rekordhalter bei dieser speziellen Vorgabe gewesen war. Wir berichteten darüber.

So ziemlich jedes Videospiel hat einen Speedrun. Derart ist diese Community gewachsen. Von allen Videospielen gehört Super Mario 64 zu den beliebtesten Speedrun Titeln. Wer den Klassiker kennt, der weiß auch warum. Super Mario 64 ist im Jahr 1996 als Starttitel für den Nintendo 64 erschienen. Seitdem durften unzählige Spieler auf der ganzen Welt den zeitlosen Klassiker erleben. Manche sind so große Fans, dass sie sich der Challenge verschrieben haben, das Spiel in Rekordzeit zu beenden. Während es unteranderem eine 0-Sterne, 1-Stern, 16-Sterne, 70-Sterne und 120-Sterne Kategorie gibt, gibt es Subkategorien wie den Titel ohne einmal den Sprungknopf zu betätigen oder mit verbundenen Augen zu beenden!

Ein Speedrun mit 70 Sternen ist schon beeindruckend genug. Was das Ganze noch erstaunlicher macht ist, dass dieser Speedrun komplett blind geschafft worden ist. Der vorherige Speedrun des Spielers wurde von ihm selbst um ganze 3 Minuten überboten. Zudem ist der Speedrun-Rekord noch live gestreamt worden. Somit konnten Super Mario 64 Fans aus der ganzen Welt am 19.03.2025 Zeuge werden, wie der Spieler seinen eigenen Rekord gebrochen hat.

BLINDFOLDED Super Mario 64 – 70 Star is DEAD!!! New world record by more than 3 minutes, absolutely obliterated it! 💯I am done with this, 120 Star Blindfolded NEXT 🔥🔥🔥1:20:12 -> 1:16:41

— Bubzia (@bubzia.bsky.social) 2025-03-19T15:26:37.727Z