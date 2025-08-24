LEGO Leak: SEGA Mega Drive-Controller-Bild aufgetaucht – Release schon im September?

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Fans von Retro-Konsolen und LEGO haben Grund zur Freude: Ein bisher unangekündigtes LEGO-Set im Design des Sega Genesis/Mega Drive Controllers ist im Netz aufgetaucht. Screenshots des Controllers kursieren bereits und lassen die Community spekulieren – offiziell angekündigt wurde das Set bisher nicht.

Der Leak deutet darauf hin, dass der kultige Controller bereits am 8. September 2025 erscheinen könnte. Damit reiht sich das Set in die wachsende Reihe von LEGO-Produkten ein, die ikonische Gaming-Hardware neu interpretieren.

Reddit-Community reagiert begeistert

Auf Reddit sorgte das Bild sofort für Diskussionen. Viele Nutzer sind überzeugt, dass der Leak echt ist. Ein Kommentar bringt es auf den Punkt: „Dies ist tatsächlich ein Bild davon und ist neu.“

Andere Fans sehen im LEGO-Controller eine perfekte Ergänzung für Sammler und vermuten, dass es sich vielleicht um ein „Gift-with-Purchase-Set“ handeln könnte. Besonders auffällig: Der Controller scheint auf der klassischen 3-Tasten-Version zu basieren. Ein Detail, das Retro-Fans sofort erkannt haben.

Kult-Controller als LEGO-Highlight

Für viele Spieler gilt der 3-Tasten-Controller der Sega-Konsole als ikonisches Symbol der frühen 90er. Einige Reddit-User spekulieren sogar, dass LEGO zusätzlich Bauteile oder Anleitungen beilegen könnte, um daraus ein 6-Tasten-Pad zu bauen.

Ob es sich um ein offizielles Set im Handel oder ein exklusives Sammler-Goodie handelt, ist derzeit noch unklar. Doch der Leak passt zu Sonys und SEGAs Strategie, ihre Klassiker in neuer Form zurückzubringen und LEGO setzt dabei schon länger erfolgreich auf Gaming-Kollaborationen.

Der geleakte LEGO Sega Genesis/Mega Drive Controller sorgt auf jeden Fall für Vorfreude bei Retro- und LEGO-Fans. Sollte der Termin am 8. September stimmen, steht uns schon bald ein weiteres Highlight im Regal bevor. Jetzt bleibt nur die Frage: Kommt das Set regulär in den Handel oder müssen Sammler wieder auf eine limitierte Aktion hoffen? Wir werden sehen.

