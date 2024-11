Offizielle Bilder des neuen LEGO Horizon Adventures Sets enthüllt

Nach einem Leak letzte Woche wurden die offiziellen Bilder des neuen LEGO Horizon Adventures Sets offiziell vom dänischen Spielzeug-Hersteller enthüllt. Das Set, das Aloy und Varl in ihren Abenteuern gegen die Maschinen „Sawtooth“ und „Shell-Walker“ zeigt, hat durchaus für großes Aufsehen erregt. Das kommende Set enthält 768 Teile und bietet eine detaillierte Nachbildung der ikonischen Abenteuer von Aloy und ihrem treuen Verbündeten Varl. Beide Figuren sind mit ihren traditionellen Waffen ausgestattet: Aloy mit ihrem Bogen und Varl mit einem Speer, der Feuer-, Schock- oder Kälteattacken ausführen kann.

Das Set umfasst auch die Maschinen „Sawtooth“ und „Shell-Walker“, die voll bewegliche Gelenke und verschiedene Funktionen haben. Der „Shell-Walker“ hat bewegliche Beine und Arme, einen abnehmbaren Frachtbehälter und einen Energieschild, während der „Sawtooth“ eine bewegliche Schnauze, einen drehbaren Rumpf und bewegliche Beine hat. Zusätzlich zu den Maschinen und den Hauptfiguren enthält das Set auch kleinere Landschaftsbestandteile wie hohe Grasflächen, Lagerfeuer und Truhen, die die Spieler nutzen können, um ihre eigenen Abenteuer zu gestalten. Das gleichnamige Videospiel LEGO Horizon Adventures ist für Nintendo Switch, PS5 und PC erhältlich.

Introducing the #LEGOHorizonAdventures Aloy & Varl vs. Shell-Walker and Sawtooth set.

Available to pre-order from today, and on shelves March 1, 2025. Full details: https://t.co/idKAkw8t90 pic.twitter.com/LS23NHP6a2

— PlayStation (@PlayStation) November 18, 2024