LEGO Pokémon kommt 2026: Das Warten hat ein Ende

Es ist offiziell: LEGO und die Pokémon Company haben eine Partnerschaft bestätigt! Nach Jahren der Zusammenarbeit mit MEGA Bloks wird es endlich echte LEGO-Pokémon-Sets geben.

Die ersten Hinweise kamen durch einen Leak von der LEGO Mexiko Facebook-Seite. Dort tauchte ein kurzer Teaser auf: Eine Pikachu-ähnliche LEGO-Silhouette löste einen Blitz aus und enthüllte die Logos von LEGO und Pokémon. Der Post wurde zwar schnell gelöscht, aber Screenshots und Videos verbreiteten sich rasant auf Reddit.

Laut den Leaks ist der geplante Release für 2026 angesetzt, aber genauere Details fehlen noch. Bisher gibt es nur einen Teaser.

Get ready to electrify your imagination in 2026 💛 ⚡️ #LEGO #Pokemon #LEGOPokemon pic.twitter.com/EaFoVetuvg

— Pokémon (@Pokemon) March 18, 2025