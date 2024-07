Super Mario World: Erstes LEGO Set kommt!

LEGO wird genau einen Monat nach der Veröffentlichung des ersten Zelda Sets ein weiteres Mario Set nachlegen. Es handelt sich um ein Super Mario World Set, welches am 01.10.2024 erscheinen wird.

Die Zusammenarbeit geht weiter

LEGO bringt bald das erste Zelda Set heraus. Während die meisten dachten, dass es vorbei mit der LEGO Welle rund um Mario ist, hat sich getäuscht: ein neues Set welches ein ikonisches Pixelbild von dem gelben Cape tragenden Super Mario, wie er auf Yoshi sitzt, wird einen Monat später veröffentlicht. Diesen Auftritt haben wir stundenlang in Super Mario World gesehen.

Pixelbilder

Während LEGO bisher dreidimensionale Figuren und Orte veröffentlicht hat, folgt nun das erste Pixelbild. Das tun sich natürlich noch mehr Möglichkeiten auf. Schließlich gibt es unzählige, ikonische Pixelwerke, welche sich in Form von LEGO Steinchen gut machen würden.

LEGO 71438 Super Mario World Mario & Yoshi set revealed (Oct 1st) https://t.co/ACZi68b1Ku pic.twitter.com/ONokg03FHK — Wario64 (@Wario64) July 25, 2024

Natürlich ist es nicht nur ein plattes Pixelbild, sondern kann bewegt werden. So kann man mit einer Mechanik Yoshi seine Beine bewegen. Auch scheint man daran gedacht zu haben, dass Yoshi seine Zunge hat, welche ebenfalls in diesem Set zum Vorschein kommt. Authentisch ist natürlich auch, dass Yoshi seine orangen Arme wie im Spiel haben darf. Spätestens jetzt dürfte jeder Fan wissen, was ihm bisher seine Augen ihm ausgeblendet haben. Das war vielleicht auch besser so.

Super Mario Bros. 4

Super Mario World wird in Japan als Super Mario Bros. 4 betitelt. Es wurde für den SNES entwickelt und war ein Launch-Titel, welcher zur Konsole als Bundle kam. Mit dem Spiel wollte man die technischen Möglichkeiten der damals neuen Nintendo Konsole zeigen. Schließlich hatte sie viel mehr Farben, bessere Töne und ein komplexeres Leveldesign. Insgesamt wurde das Spiel über 20 Millionen Mal verkauft und ist damit das meistverkaufte SNES Spiel.

Wie wir wissen ist Shigeru Miyamoto auf dieses Spiel am meisten stolz. Kein Wunder also, dass es nun ein LEGO Set erhält.

Quelle: x.com via Wario64