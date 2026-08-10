DailyGame - Gaming News - Nintendo - Yoshi and the Mysterious Book: Entwickler rechtfertigen den niedrigen Schwierigkeitsgrad
2 Min. lesen

Yoshi and the Mysterious Book: Entwickler rechtfertigen den niedrigen Schwierigkeitsgrad

Easy by design!

i Yoshi and the Mysterious Book: Entwickler rechtfertigen den niedrigen Schwierigkeitsgrad
Artikel von Manuel +
DailyGame bei Google merken

Warum ist der neueste Yoshi Titel Yoshi and the Mysterious Book so einfach gestaltet worden? Die Entwickler haben sich nun in einem Interview dazu geäußert. Offenbar gehört dies zum Konzept.

Untypisch einfach

Yoshi and the Mysterious Book wird zwar für viele seiner Inhalte gefeiert, ein Kritikpunkt ist aber ständig präsent: der untypisch einfache Schwierigkeitsgrad, welcher auch nach vielen Spielstunden so stagniert. Deshalb melden sich nun die Entwickler zu Wort und erklären, dass das alles Absicht gewesen sei. In einem Interview mit dem japanischen Magazin Nintendo Dream wurde der  Director Masahiro Yamamoto, Senior Producer Etsunobu Ebisu und Producer Hisashi Nogami über das simple Gameplay befragt.

Kein Game Over mehr?

Laut den Entwicklern soll Yoshi and the Mysterious Book von Anfang an ein Erlebnis sein. Statt auf Herausforderung und Bestrafung zu setzen, soll hier die Neugier und das Entdecken wichtiger sein. Die Spieler sollen sich frei durch die Level bewegen und sich auf die unterschiedlichen Wege und Möglichkeiten konzentrieren können ohne mit einem ständigen Game Over Screen rechnen zu müssen. Deshalb werden Fehler kaum gestraft. Der Spielfluss soll weder durch schwierige Abschnitte, noch durch Niederlagen unterbrochen werden.

Der Weg ist das Ziel

Das Ziel ist es nicht mehr es nur ein Level zu schaffen, sondern alle darin versteckten Geheimnisse zu entdecken und dabei die verschiedensten Mechaniken auszuprobieren. Wer nur zum Ziel läuft, kommt zwar durch dass Spiel, übersieht aber die Hauptsache.

Die Yoshi-Reihe

Grundsätzlich passt dieses Konzept zur Geschichte der gesamten Yoshi-Reihe. Vom ersten Spiel an wurde Wert drauf gelegt, das Dino-Abenteuer zugänglicher zu gestalten, als im Vergleich zu den herausfordernden Super Mario Abenteuern. Bei Yoshi and the Mysterious Book ist man mit dieser ursprünglichen Idee noch ein paar Schritte weitergegangen.

Für die ganze Familie

Bei den Tests des Titels sind sich die Kritiker nicht einig. Während manche die entspannte Spielweise feiern und diese für junge Spieler und Familien als geeignet empfinden, empfinden die anderen den nicht progressierenden Schwierigkeitsgrad als zu unterfordernd.

Beim nächsten Yoshi-Titel wird sich zeigen, ob Nintendo mit der Entscheidung tatsächlich zufrieden war oder wieder ein fordernderes Abenteuer setzen wird.

Lesenswert
Rhythm Paradise Groove im Test: Der Takt sitzt, der Wahnsinn auch
Lesenswerter Artikel
Nintendo Museum: Tickets könnten für ungültig erklärt werden!
Lesenswerter Artikel
Star Fox auf Switch 2 könnte sich zum Flop entwickeln
Lesenswerter Artikel
Zelda-Film: Ganondorf, Impa und weitere Darsteller sollen feststehen
Lesenswerter Artikel
Nintendo Switch 2 überholt GameCube: Meilenstein schon nach kurzer Zeit erreicht
Lesenswerter Artikel
Pokémon wie nie zuvor: Fan-Mod bringt VR und Ego-Perspektive nach Kanto
Lesenswerter Artikel
Nintendo kündigt plötzlich eine neue Direct an, aber sie zeigt nur ein Spiel
Lesenswerter Artikel
Splatoon Raiders: Die besten Gadgets für jede Situation
Lesenswerter Artikel

Quelle: ndw.jp

Hast du einen Fehler entdeckt oder weitere Infos zu diesem Artikel? Dann schick uns gerne dein !

Kategorie(n)

Mehr entdecken

Weiterlesen