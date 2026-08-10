Yoshi and the Mysterious Book: Entwickler rechtfertigen den niedrigen Schwierigkeitsgrad

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Warum ist der neueste Yoshi Titel Yoshi and the Mysterious Book so einfach gestaltet worden? Die Entwickler haben sich nun in einem Interview dazu geäußert. Offenbar gehört dies zum Konzept.

Untypisch einfach

Yoshi and the Mysterious Book wird zwar für viele seiner Inhalte gefeiert, ein Kritikpunkt ist aber ständig präsent: der untypisch einfache Schwierigkeitsgrad, welcher auch nach vielen Spielstunden so stagniert. Deshalb melden sich nun die Entwickler zu Wort und erklären, dass das alles Absicht gewesen sei. In einem Interview mit dem japanischen Magazin Nintendo Dream wurde der Director Masahiro Yamamoto, Senior Producer Etsunobu Ebisu und Producer Hisashi Nogami über das simple Gameplay befragt.

Kein Game Over mehr?

Laut den Entwicklern soll Yoshi and the Mysterious Book von Anfang an ein Erlebnis sein. Statt auf Herausforderung und Bestrafung zu setzen, soll hier die Neugier und das Entdecken wichtiger sein. Die Spieler sollen sich frei durch die Level bewegen und sich auf die unterschiedlichen Wege und Möglichkeiten konzentrieren können ohne mit einem ständigen Game Over Screen rechnen zu müssen. Deshalb werden Fehler kaum gestraft. Der Spielfluss soll weder durch schwierige Abschnitte, noch durch Niederlagen unterbrochen werden.

Der Weg ist das Ziel

Das Ziel ist es nicht mehr es nur ein Level zu schaffen, sondern alle darin versteckten Geheimnisse zu entdecken und dabei die verschiedensten Mechaniken auszuprobieren. Wer nur zum Ziel läuft, kommt zwar durch dass Spiel, übersieht aber die Hauptsache.

Die Yoshi-Reihe

Grundsätzlich passt dieses Konzept zur Geschichte der gesamten Yoshi-Reihe. Vom ersten Spiel an wurde Wert drauf gelegt, das Dino-Abenteuer zugänglicher zu gestalten, als im Vergleich zu den herausfordernden Super Mario Abenteuern. Bei Yoshi and the Mysterious Book ist man mit dieser ursprünglichen Idee noch ein paar Schritte weitergegangen.

Für die ganze Familie

Bei den Tests des Titels sind sich die Kritiker nicht einig. Während manche die entspannte Spielweise feiern und diese für junge Spieler und Familien als geeignet empfinden, empfinden die anderen den nicht progressierenden Schwierigkeitsgrad als zu unterfordernd.

Beim nächsten Yoshi-Titel wird sich zeigen, ob Nintendo mit der Entscheidung tatsächlich zufrieden war oder wieder ein fordernderes Abenteuer setzen wird.

Quelle: ndw.jp