S.T.A.L.K.E.R. 2: Entwicklungs-Roadmap für Q2 2025 veröffentlicht

Der Entwickler von S.T.A.L.K.E.R. 2, GSC Game World, hat kürzlich eine offizielle Roadmap für die kommenden Updates des beliebten Ego-Shooters im zweiten Quartal 2025 vorgestellt. Diese Updates sollen das Spielerlebnis weiter verbessern, nachdem das Spiel 2024 mit einigen bedeutenden Fehlern veröffentlicht wurde. S.T.A.L.K.E.R. 2 ist der vierte Teil der Serie und folgt auf die ursprüngliche Trilogie, die zwischen 2007 und 2009 erschien.

Die Entwicklung des Titels war lang und von vielen Herausforderungen geprägt, insbesondere durch den russischen Einmarsch in die Ukraine, wo GSC Game World ansässig ist. Trotz dieser Schwierigkeiten wurde das Spiel ein großer Erfolg und verkaufte innerhalb der ersten 48 Stunden eine Million Exemplare. Neben den finanziellen Erfolgen erhielt S.T.A.L.K.E.R. 2 positive Kritiken für seine immersive, nahtlose offene Welt, wenngleich einige Kritiker das Balancing und technische Probleme bemängelten.

Nun hat GSC Game World die Updates vorgestellt, die Fans im zweiten Quartal 2025 erwarten können. Eine der am meisten erwarteten Verbesserungen betrifft das A-Life-System, das die Charaktere noch eigenständiger agieren lassen wird. Nach diesen Änderungen werden Menschen im Kampf klüger agieren, während Mutanten ein überarbeitetes Verhalten zeigen, indem sie Kadaver fressen und dynamischer auf Bedrohungen reagieren.

Stalkers!

Since launch, we’ve been digging into your feedback and aligning it with our own plans and vision for improving and enhancing the gameplay experience. Q1 was all about tackling the big issues — two major updates and multiple hotfixes rolled out, building on last… pic.twitter.com/NrL4yG0ucc

— S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) April 14, 2025