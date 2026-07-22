DailyGame - Gaming News - Stalker 2: Microsoft zahlte mehr als die Entwicklungskosten für Exklusivität
3 Min. lesen
Vor Release schon profitabel

LEAK - Stalker 2: Microsoft zahlte mehr als die Entwicklungskosten für Exklusivität

Die Stalker 2 Xbox-Exklusivität soll Microsoft mehr gekostet haben als die gesamte Entwicklung des Spiels.

i Stalker 2: Microsoft zahlte mehr als die Entwicklungskosten für Exklusivität
Artikel von Tim Rantzau + unter Mithilfe von KI *.
DailyGame bei Google merken

Die zeitweise Xbox-Exklusivität von Stalker: Heart of Chornobyl war offenbar deutlich teurer als bislang angenommen. Laut Sergiy Grygorovych, Gründer von GSC Game World, zahlte Microsoft für den Exklusivdeal sogar mehr Geld, als die komplette Entwicklung des Spiels gekostet hatte. Damit war das Projekt finanziell bereits abgesichert, noch bevor es überhaupt in den Verkauf ging.

Die Aussage fiel in einem Interview mit dem YouTuber OLDBoi. Grygorovych erklärte, dass die Vereinbarung mit Xbox die gesamten Entwicklungskosten nicht nur deckte, sondern sogar überstieg. Dadurch konnte das ukrainische Studio die jahrelange Entwicklung ohne finanziellen Druck abschließen – ein wichtiger Faktor, da die Produktion unter den schwierigen Bedingungen des Kriegs in der Ukraine mehrfach unterbrochen und teilweise ins Ausland verlegt werden musste.

Ein Deal mit enormer Bedeutung

Für GSC Game World war die Partnerschaft mit Microsoft weit mehr als ein gewöhnlicher Marketing-Deal. Die finanzielle Unterstützung verschaffte dem Studio Planungssicherheit in einer Zeit, in der viele Entwickler um ihre Zukunft bangen mussten. Dass Stalker gleichzeitig direkt zum Launch im Xbox Game Pass erschien, war Teil dieser Zusammenarbeit.

Werbung

Obwohl das Spiel zunächst nur für Xbox Series X|S und PC erschien, handelte es sich lediglich um eine zeitlich begrenzte Konsolen-Exklusivität. Inzwischen ist der Survival-Shooter auch für PlayStation 5 erhältlich.

YouTube-Video
Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übertragen werden. Mit einem Klick auf „Inhalt anzeigen“ gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit über den Button direkt unter dem Embed widerrufen.

Diskussion über Exklusivdeals

Die Aussagen des Studiogründers sorgen derzeit für intensive Diskussionen in der Branche. Einerseits zeigt der Fall, wie wichtig finanzielle Unterstützung für große Projekte sein kann – insbesondere für Studios, die unter außergewöhnlich schwierigen Bedingungen arbeiten. Andererseits wirft die Summe erneut Fragen auf, wie viel Plattformbetreiber bereit sind zu investieren, um exklusive Inhalte für ihre Konsolen zu sichern.

Gerade vor dem Hintergrund von Microsofts jüngsten Sparmaßnahmen und Entlassungen bei Xbox wird der Deal kontrovers diskutiert. Kritiker fragen sich, ob derartige Millioneninvestitionen in Exklusivverträge langfristig sinnvoll sind, während Befürworter darauf verweisen, dass Stalker ohne diese Unterstützung möglicherweise nie in seiner heutigen Form erschienen wäre.

Werbung

Lesenswert
Stalker 2 Cost of Hope: Release des DLC enthüllt – neue Bilder aus dem Kernkraftwerk
Lesenswerter Artikel
Xbox Partner Preview 26. März 2026: Stalker 2, Stranger Than Heaven und Game Pass
Lesenswerter Artikel
STALKER 2 droppt plötzlich Story-DLC und es ist komplett kostenlos
Lesenswerter Artikel
STALKER 2 kommt Ende 2025 auf die PS5 und PS5 Pro
Lesenswerter Artikel
S.T.A.L.K.E.R. 2: Entwicklungs-Roadmap für Q2 2025 veröffentlicht
Lesenswerter Artikel
STALKER 2 Update: Über 1700 Fehlerbehebungen und Verbesserungen
Lesenswerter Artikel
Alles, was du über STALKER 2 auf der PS5 wissen musst
Lesenswerter Artikel
Gewinner der Steam Awards 2024: Welche Spiele haben abgeräumt?
Lesenswerter Artikel

Studio widerspricht kurz nach Veröffentlichung

Interessanterweise ruderte GSC Game World kurz nach Veröffentlichung der Meldung wieder zurück. Das Studio erklärte gegenüber Insider Gaming, dass die Aussagen des Gründers missverstanden worden seien und bestritt, dass Microsoft tatsächlich mehr als die gesamten Entwicklungskosten bezahlt habe. Welche Summe im Rahmen des Exklusivdeals tatsächlich geflossen ist, bleibt damit weiterhin unbekannt.

Hast du einen Fehler entdeckt oder weitere Infos zu diesem Artikel? Dann schick uns gerne dein !

Leak-Score
Wie glaubwürdig ist dieser Leak? Wahrscheinlich!

Es gibt deutliche Anzeichen, die für die Echtheit sprechen.

Bei der Erstellung dieses Artikels kam Künstliche Intelligenz zum Einsatz (z. B. für Text, Recherche, Bilder oder Tabellen). Alle Inhalte wurden vor der Veröffentlichung sorgfältig von einem Menschen geprüft.

Kategorie(n)

Mehr entdecken

Weiterlesen