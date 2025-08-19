Dawn of War IV enthüllt: Rückkehr des legendären RTS auf der gamescom ONL

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Auf der Opening Night Live der gamescom 2025 war es soweit: Deep Silver und KING Art Games aus Bremen haben offiziell Warhammer 40,000: Dawn of War IV enthüllt. Mit einem brandneuen CGI-Trailer wurde die Rückkehr der legendären Echtzeit-Strategiespielreihe gefeiert und die Fans bekamen den ersten Blick auf die brutalen, groß angelegten Schlachten, die das Franchise berühmt gemacht haben.

Der Trailer zeigt die Geschichte aus den Augen von Cyrus, Captain der Blood Ravens, und enthüllt gleich vier spielbare Fraktionen: Space Marines, Orks, Adeptus Mechanicus und Necrons.

Dawn of War IV – Die wichtigsten Features im Überblick

Die Entwickler versprechen eine triumphale Rückkehr zu den Wurzeln, kombiniert mit frischen Ideen und moderner Technik. Das erwartet dich:

Vier Fraktionen mit eigener Kampagne – über 70 Missionen mit nicht-linearer Story.

– über 70 Missionen mit nicht-linearer Story. Große Auswahl an Spielmodi – Einzelspieler, Koop, Skirmish, kompetitiver Multiplayer und die Rückkehr von „Last Stand“.

– Einzelspieler, Koop, Skirmish, kompetitiver Multiplayer und die Rückkehr von „Last Stand“. Epische Warhammer-Story – mitgeschrieben von Black-Library-Autor John French , inklusive 40 Minuten CGI-Zwischensequenzen.

– mitgeschrieben von Black-Library-Autor , inklusive 40 Minuten CGI-Zwischensequenzen. Das größte Dawn of War aller Zeiten – mehr als 10 Kommandanten, über 110 Einheiten/Gebäude, Painter-Tool und UGC-Editor.

– mehr als 10 Kommandanten, über 110 Einheiten/Gebäude, Painter-Tool und UGC-Editor. Innovative RTS-Mechaniken – inklusive „Combat Director“, der Nahkämpfe filmreif in Szene setzt.

Handlung: Krieg auf Kronus

Die Geschichte von Dawn of War IV spielt etwa 200 Jahre nach den Ereignissen von „Dark Crusade“. Dreh- und Angelpunkt ist erneut der Planet Kronus, wo sich die vier Fraktionen erbitterte Schlachten liefern. Jede Kampagne erzählt dabei ihre eigene Perspektive und sorgt für hohen Wiederspielwert.

Mit klassischem Basisbau, großen Armeen und tiefgreifender Strategie will man nicht nur Veteranen zurückholen, sondern auch eine neue Generation an Echtzeit-Strategen begeistern. Einen Release-Termin hat man auf der Gamescom 2025 noch nicht enthüllt, lediglich den CGI-Trailer (oberhalb als YouTube-Video).

Dawn of War IV wird laut unseren Recherchen nur für PC erscheinen, wie auch schon alle Spiele davor. Es ist und bleibt also ein „reines“ PC-Franchise.

