Call of Duty: Black Ops 7 – Insider spricht von spektakulärem Kampagnen-Ende

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Wird das Finale von Call of Duty: Black Ops 7 etwas völlig Neues für die Serie bieten? Ein frischer Leak behauptet genau das und sorgt damit für reichlich Diskussionen in der Community. Die letzte Mission der Kampagne soll angeblich nicht nur cineastisch inszeniert sein, sondern sich wie ein multiplayer-basierter Extraction-Shooter spielen.

Bestätigt ist davon offiziell nichts. Doch wenn die Gerüchte stimmen, könnte Black Ops 7 eines der unkonventionellsten Call of Duty-Finale aller Zeiten liefern.

Call of Duty: Black Ops 7 – Was bisher bekannt ist

Entwickelt von Treyarch und Raven Software und veröffentlicht von Activision, wurde Black Ops 7 erstmals auf dem Xbox Games Showcase im Juni angekündigt.

Zombies-Modus: bestätigt

bestätigt Kampagne: Solo oder Koop spielbar

Solo oder Koop spielbar Schauplätze: unter anderem Japan und die fiktive Stadt Avalon (laut Leaks)

Bisher hielt sich Activision mit offiziellen Story-Details zurück, doch diverse Insider-Quellen füllen die Lücke, mit Leaks, die teils sehr ungewöhnlich klingen.

Kampagnen-Leak: Finale Mission in „Avalon“ mit 32 Spielern

Laut einem Bericht von Insider-Gaming.com soll die 12. und letzte Mission von Black Ops 7 in der Map „Avalon“ spielen. Ursprünglich war diese Karte angeblich als Battle-Royale-Arena gedacht.

Die wichtigsten Details laut Leak:

Setting: komplette Avalon-Map, kleinere Bereiche könnten schon früher in der Kampagne auftauchen

komplette Avalon-Map, kleinere Bereiche könnten schon früher in der Kampagne auftauchen Modus: 32-Spieler-Multiplayer-„Hardcore“-Extraction

32-Spieler-Multiplayer-„Hardcore“-Extraction Besonderheit: Stirbt man, verliert man den Fortschritt seines Charakters

Stirbt man, verliert man den Fortschritt seines Charakters Integration: Kampagne, Multiplayer und Zombies sollen alle Fortschritt und Level teilen

Damit würde die letzte Mission quasi als Brücke zwischen Kampagne und Multiplayer dienen. Ein Konzept, das es so in Call of Duty bisher nicht gab, dass aber durchaus spannend klingt. Ein direkter Übergang in den Multiplayer-Modus. Allerdings könnte dieser Stilwechsel auch polarisieren. Nicht jeder Kampagnen-Fan dürfte begeistert sein, wenn das Finale plötzlich PvP-lastig wird.

Gamescom 2025: Mehr Infos in Sicht?

Die nächste große Chance auf offizielle News ist die Gamescom Opening Night Live am 19. August. Viele Fans hoffen, dass dort nicht nur ein neuer Trailer gezeigt wird, sondern auch Gameplay-Details und ein konkretes Releasedatum. Laut Gerüchten könnte Black Ops 7 am 14. November 2025 erscheinen. Bestätigt ist das allerdings nicht. Falls die Gerüchte zum Extraction-Finale stimmen, dürfte Activision diese Info wohl noch etwas zurückhalten, um den Überraschungseffekt zu bewahren.

Ob die Gerüchte stimmen oder nicht. Schon jetzt ist klar, dass Black Ops 7 mit vielen Experimenten spielt. Die Vorstellung, dass die Kampagne, der Multiplayer und Zombies so eng ineinandergreifen, könnte die Serie auf lange Sicht verändern.

Bis wir zur Gamescom erfahren, was dran ist, bleibt es reine Spekulation. Aber eines steht fest: Wenn Treyarch diesen Ansatz umsetzt, könnte Black Ops 7 eines der kontroversesten und vielleicht spannendsten Call of Duty’s der letzten Jahre werden.