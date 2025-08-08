Hollow Knight: Silksong bald erstmals spielbar 

Klaus KainzEin freiberuflicher Schreiber für Chronik-Themen, manchmal auch Kultur. Vor allem aber ist er faszinierter Zocker seit mehreren Jahrzehnten. Denn Resident Evil ist intensiver als jeder Horrorfilm, Bloodborne oder Metroid Prime immersiver als jeder Fantasy-Roman - und Dampf ablassen geht kaum besser als mit Streets of Rage oder Ninja Gaiden.

Über ein halbes Jahrzehnt lang mussten Fans auf den nächsten Ableger von Hollow Knight warten. Jetzt steht das lang erwartete Sequel offenbar in den Startlöchern. Eigentlich wurde der Nachfolger vom Metroidvania-Hit Hollow Knight 2019 als DLC angekündigt. Später entschied sich Entwickler Team Cherry allerdings dazu, aus Hollow Knight: Silksong ein vollwertiges Sequel zu machen (via GamesRadar). Danach wurde es lange ruhig um den düsteren Sidescroller, die jahrelange Funkstille war für Genre-Fans fast schon ein Running Gag.

Nun dürfte es schneller gehen als erwartet: Bei der Sommerkonferenz von Microsoft tauchte Silksong mit neuen Gameplay-Clips auf und soll noch 2025 erscheinen. Ein konkretes Release-Datum gibt es nicht, aber Präsentationen des Metroidvanias sind nun für kommende Spielemessen geplant.

Bei der Gamescom 2025 vom 20. bis 24. August in Köln soll es sowohl bei Nintendo als auch bei Xbox, dort für PC, spielbare Demos des Indie-Titels geben. Beim Stand von Microsoft wird Hollow Knight: Silksong außerdem als Vorzeigetitel für den ROG Xbox Ally X herhalten, dem ebenfalls für 2025 geplanten PC-Handheld von Microsoft. Microsoft hat daneben andere Demo-Premieren für die Gamescom angekündigt, darunter Ninja Gaiden 4, Super Meat Boy 3D, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater und Borderlands 4 (via Xbox Wire).

Für September sind außerdem Präsentationen von Hollow Knight: Silksong bei Australia’s Game Worlds Exhibition in Melbourne angedacht (via GameRant).

Release von Hollow Knight und Xbox ROG Ally angeblich geleakt

Zuvor kündigte Microsoft an, dass Hollow Knight: Silksong zum Launch des Xbox ROG Alley erhältlich sein soll. Laut Gerüchten ist der Release der Hardware für den 16. Oktober geplant (via IGN). Das Spiel ist neben PS5, Xbox Series, Switch 2 und PC auch für Last-Generation-Plattformen angekündigt, erscheint also auch für PS4, Switch und Xbox One.

