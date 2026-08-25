ASUS bringt einen neuen „Xbox Handheld“ und beim Preis wird es richtig exklusiv

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

ASUS legt bei seinen Gaming-Handhelds noch einmal nach. Mit dem ROG XBOX Ally X20 kommt im Herbst ein neues Modell, das nicht nur deutlich stärker ausgestattet ist, sondern auch optisch ziemlich weit vom bisherigen Xbox Ally entfernt liegt.

Der neue Handheld setzt auf ein transparentes schwarzes Gehäuse, goldene Akzente und ein OLED-Display. Dazu gibt es auf Wunsch ein Komplettpaket mit AR-Brille, Schutzhülle und Transportkoffer. Spätestens beim Blick auf die Preise wird allerdings klar: ASUS zielt hier nicht unbedingt auf den günstigen Einstieg ins mobile PC-Gaming. Dafür muss man schon tiefer in die Tasche greifen!

ROG XBOX Ally X20 startet bei 1.399 Euro

Der ROG XBOX Ally X20 kostet ab 1.399 Euro und kann ab sofort vorbestellt werden. Im Handel erscheint der Gaming-Handheld am 15. Oktober 2026. Dafür bekommt man ein Gerät mit AMD Ryzen AI Z2 Extreme, 24 GB LPDDR5X-8000 Arbeitsspeicher und einer 1 TB großen M.2-SSD. Die SSD verwendet das reguläre 2280-Format und soll sich entsprechend einfach austauschen beziehungsweise erweitern lassen. Das Betriebssystem bleibt Windows 11 Home.

Eine der größten Neuerungen steckt beim Bildschirm. Der neue Xbox Handheld besitzt ein 7,4 Zoll großes Nebula HDR OLED-Display mit 1.920 × 1.080 Pixeln und 120 Hz. Unterstützt werden außerdem VRR zwischen 30 und 120 Hz, FreeSync Premium Pro und Dolby Vision. Bei normaler Nutzung erreicht das Display laut ASUS bis zu 600 Nits. Bei HDR-Inhalten sind bis zu 1.400 Nits Spitzenhelligkeit möglich. Zum Schutz setzt ASUS auf Gorilla Glass Victus mit einer DXC-Antireflexionsbeschichtung.

Damit unterscheidet sich der X20 beim Display deutlich von bisherigen Modellen und dürfte gerade bei dunklen Spielen von den stärkeren Schwarzwerten eines OLED-Panels profitieren.

80 Wh Akku und Xbox Steuerung

Auch beim Akku bleibt ASUS großzügig. Verbaut ist ein 80 Wh Akku. Der Handheld wiegt trotzdem „nur“ 756 Gramm und misst 300 × 121,1 × 51,3 Millimeter. Bei der Steuerung orientiert sich ASUS weiterhin stark an Xbox. Es gibt Impulstrigger, ABXY-Tasten, ein D-Pad, zwei frei belegbare Rücktasten und zwei vollwertige TMR-Joysticks. Hinzu kommen HD-Haptik und ein 6-Achsen-Bewegungssensor. Für externe Geräte stehen zwei USB-C-Anschlüsse bereit. Einer davon unterstützt USB4, DisplayPort 2.1 und Thunderbolt 4. Dazu kommen ein microSD-Express-Slot und ein klassischer 3,5-mm-Anschluss. Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.4 sind ebenfalls an Bord.

Besonders auffällig ist diesmal das Gehäuse. ASUS verwendet einen durchscheinenden schwarzen Kunststoff, durch den Teile der internen Struktur sichtbar werden. Goldene Elemente setzen zusätzliche Akzente.

Das Ganze soll bewusst an transparente Gaming-Hardware vergangener Jahrzehnte erinnern, wie kommende 25-Jahre-Edition der Xbox Series X. Der X20 ist laut ASUS auch eine Hommage und Jubiläumsmodell zugleich. Passend dazu gibt es auch spezielles Zubehör mit schwarz-goldener Gestaltung.

Für 2.599 Euro gibt es die komplette mobile Battlestation

Wer wirklich alles möchte und das Geld egal ist, kann zum ROG XBOX Ally X20 Bundle greifen. Preis: ab 2.599 Euro.

Darin enthalten sind:

ROG XBOX Ally X20

ROG XREAL R1 Edition 20 Gaming AR Brille

dbrand Killswitch

dbrand Custom Skin

ROG Joystick-Abdeckungen

maßgefertigtes Pelican Protector Case

68 Watt Ladegerät

Gerade das Pelican Case macht ziemlich deutlich, welche Zielgruppe ASUS hier anspricht. Der X20 soll nicht einfach nur in irgendeinem Rucksack verschwinden.

Die AR-Brille kostet alleine 799,90 Euro

Noch ungewöhnlicher wird das Paket durch die ROG XREAL R1 Edition 20. Die Gaming-Brille lässt sich über USB-C direkt mit dem Handheld verbinden und erzeugt laut ASUS einen virtuellen 171 Zoll großen Bildschirm, wenn dieser aus einer Entfernung von vier Metern betrachtet würde. Zum Einsatz kommen Micro-OLED-Panels von Sony mit 1.920 × 1.080 Pixeln. Die Bildwiederholfrequenz erreicht bis zu 240 Hz, das Sichtfeld beträgt 57 Grad. ASUS gibt außerdem eine Motion-to-Photon-Latenz von 3 ms und maximal 700 Nits an. Natives 3DoF-Tracking ist integriert, 6DoF wird ebenfalls unterstützt.

Der Sound stammt von Bose. Wer nur die Brille möchte, bezahlt satte 799,90 Euro.

Der ROG XBOX Ally X20 erscheint am 15. Oktober 2026. Vorbestellungen sind laut ASUS bereits möglich.