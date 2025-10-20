Nintendo Switch 2 vom Time Magazine zu den besten Erfindungen des Jahres gekürt!

Manuelhat seit dem NES keine Nintendo Konsole ausgelassen und deshalb zahlreiche Videospielreihen, wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. In den Jahren haben sich aber auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft in sein Nintendo Wohnzimmer dazugesellt. Er betrachtet jedes Videospiel als eigenes Kunstwerk, welches es zu verstehen gilt. Aus diesem Grund beschränken sich seine Lieblingsspiele auf kein spezielles Genre.

Alles was hervorgebracht wird, gehört auch gehuldigt, sofern es der Menschheit hilft: Forschungsergebnisse, Erfindungen, Filme, Musik und ebenso Videospiele und Konsolen. Deshalb wurde die Nintendo Switch 2 vom Time Magazine zu einer der besten „Entertainment & Gaming“-Erfindungen des Jahres 2025 gekürt. Ebenso wurde auch die ROG Xbox Ally X gepriesen.

Das Time Magazine

Das Auflistung des Time Magazines umfasst ganze 300 Erfindungen, welche die Welt besser, intelligenter und unterhaltsamer machen. Die Kategorien umfassen unteranderem AI, Apps und Software, Entertainment & Gaming und Robotik. Unter Entertainment & Gaming hat man die Switch 2 gekürt.

Kategorie „Entertainment & Gaming“

In der Kategorie „Entertainment & Gaming“ geht es darum die Art und Weise zu revolutionieren, wie wir spielen, Inhalte erstellen und konsumieren. Aus diesem Grund wird natürlich die Switch 2 genannt. Aber auch die ROG Xbox Ally X wurde samt Kommentar gelistet:

Epson Lifestudio Flex Plus – „Streaming überall“

– „Streaming überall“ Falcon’s Flight – „die größte Achterbahn der Welt“

– „die größte Achterbahn der Welt“ Nintendo Switch 2 – „Blockbuster-Videospielkonsole“

– „Blockbuster-Videospielkonsole“ ROG Xbox Ally X – „Gaming-PC für unterwegs“

– „Gaming-PC für unterwegs“ Samsung Premiere 5 – „4K-Touchscreen-Projektor“

– „4K-Touchscreen-Projektor“ Soundcore Rave 3S – „Karaoke mit KI-Gesangsentfernung“

Gar nicht so originell

Zugegeben, die Switch 2 war keine große Überraschung für die Welt. Es war beinahe vorausschaubar, dass eine zweite Switch auf die erste folgen musste und Nintendo kein neues Experiment riskieren sollte. Schließlich hat man mit der Switch einen Hybriden geschaffen, welcher einen Handheld und eine Heimkonsole vereint. Die Switch 2 steigert die Leistung um ein Vielfaches und bleibt dabei gleich portabel wie die erste Konsole. Nun kann endlich auch ein 4K Bild ausgegeben werden und das portable Display unterstützt 1080p mit 120 Hz. Der 12 GB Speicher sorgt für ruckelfreies Spielen. In der ersten Woche hat sich die Konsole 3,5 Millionen Mal verkauft. Damit gilt die Switch 2 die von Nintendo am schnellsten verkaufte Hardware aller Zeiten!

Neben der Konsole wurde aber auch schon der neue Pro Controller unter „Best Gaming-Hardware“ aufgeführt. Von den Videospieltiteln werden die exklusiven Nintendo Schwergewichte Mario Kart Wold und Donkey Kong Bananza gefeiert.

Quelle: time.com

