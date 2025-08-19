DailyGame
Gerade noch im Chat, dann im Spiel?

Fortnite zukünftig ohne Update-Downloads und direkt über Discord spielbar!

Fortnite wird bald direkt in Discord spielbar sein, über die neue GeForce NOW-Integration von NVIDIA, ohne Download und mit Gratis-Testphase.

Keine Lust auf Wartezeit wegen den vielen Fortnite Updates? Discord arbeitet zukünftig mit GeForce Now zusammen. - Bilder: Discord - Montage
Artikel von Markus +

Ein echter Überraschungscoup: Fortnite wird künftig direkt über Discord spielbar sein. Möglich macht das eine neue Partnerschaft mit NVIDIA GeForce NOW, die den beliebten Battle-Royale-Shooter ohne Download oder Installation in die Kommunikationsplattform bringt.

Gezeigt wird die neue Funktion erstmals hinter verschlossenen Türen auf der Gamescom 2025. Ziel ist es, Spielern einen schnellen, unkomplizierten Zugang zu Spielen zu bieten, direkt dort, wo sie ohnehin mit Freunden chatten und ihre Gaming-Sessions koordinieren, wie Discord im hauseigenen Blog beschreibt.

Wie funktioniert Fortnite in Discord?

Dank GeForce NOW läuft Fortnite vollständig über die Cloud. Das bedeutet:

  • Kein Download, keine Installation nötig
  • Zugriff direkt in der Discord-App (PC)
  • Gratis-Testphase mit dem Performance-Tier (1440p, 60 FPS)
  • Danach: Abo für ca. 10 Euro oder Wechsel auf die werbefinanzierte Version

Discord betont, dass es nicht selbst zur Gaming-Plattform werden will. Vielmehr soll die Integration Spielern helfen, schneller neue Games zu entdecken und sofort loszulegen.

Warum ist das spannend für Fortnite-Spieler?

Für Fortnite-Fans hat diese Neuerung gleich mehrere Vorteile:

  • Keine Wartezeiten für Updates
  • Reibungsloses Crossplay ohne Installationshürden
  • Schneller Einstieg in Runden mit Freunden
  • Möglichkeit, Spiele auszuprobieren, bevor man sie kauft

Mit 72 % aller Discord-Nutzer, die ohnehin schon beim Spielen über die App kommunizieren, könnte dieses Feature schnell große Beliebtheit gewinnen.

Mit der Fortnite-Integration über GeForce NOW wird Discord mehr als nur ein Sprach- und Chat-Tool. Die Plattform entwickelt sich zu einem Ort, an dem du sofort ins Spiel springen kannst. Schnell, sozial und ohne Wartezeit. Für Fortnite-Spieler könnte das ein echter Gamechanger werden, vor allem in Gegenden wo 7-Gigabyte-Updates durchaus zur Tortur werden können, aufgrund der langsamen Internet-Geschwindigkeit.

Fragen & Antworten

  • Diese Fragen wurden geklärt
  • Ab wann ist Fortnite direkt über Discord spielbar?
    Ein genauer Termin fehlt noch, erste Demos gibt es auf der Gamescom 2025.
  • Brauche ich ein Abo?
    Zum Start gibt es eine kostenlose Testphase. Danach ist ein GeForce NOW-Abo oder die Free-Version nötig.
  • Welche Auflösung werden unterstützt?
    Im Performance-Tier: 1440p bei 60 FPS.
  • Ist Fortnite das einzige Spiel, dass in Zukunft über Discord gespielt werden kann?
    Nein, auch andere GeForce-NOW-Titel sollen integriert werden.

Fortnite

Fortnite

Mehr dazu...

Fortnite war ursprünglich ein Koop-Survival-Spiel und erlangte erst mit dem Battle Royale-Modus seine Popularität. Das Spiel von People Can Fly und Epic Games ist für PS5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC und Smartphones (Android, iOS) verfügbar.

Publisher: Epic GamesSysteme: Nintendo, PlayStation, Xbox, WindowsReleasedatum: 25. Juli 2017

