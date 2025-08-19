Fortnite zukünftig ohne Update-Downloads und direkt über Discord spielbar!

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Ein echter Überraschungscoup: Fortnite wird künftig direkt über Discord spielbar sein. Möglich macht das eine neue Partnerschaft mit NVIDIA GeForce NOW, die den beliebten Battle-Royale-Shooter ohne Download oder Installation in die Kommunikationsplattform bringt.

Gezeigt wird die neue Funktion erstmals hinter verschlossenen Türen auf der Gamescom 2025. Ziel ist es, Spielern einen schnellen, unkomplizierten Zugang zu Spielen zu bieten, direkt dort, wo sie ohnehin mit Freunden chatten und ihre Gaming-Sessions koordinieren, wie Discord im hauseigenen Blog beschreibt.

Wie funktioniert Fortnite in Discord?

Dank GeForce NOW läuft Fortnite vollständig über die Cloud. Das bedeutet:

Kein Download, keine Installation nötig

nötig Zugriff direkt in der Discord-App (PC)

Gratis-Testphase mit dem Performance-Tier (1440p, 60 FPS)

mit dem Performance-Tier (1440p, 60 FPS) Danach: Abo für ca. 10 Euro oder Wechsel auf die werbefinanzierte Version

Discord betont, dass es nicht selbst zur Gaming-Plattform werden will. Vielmehr soll die Integration Spielern helfen, schneller neue Games zu entdecken und sofort loszulegen.

Warum ist das spannend für Fortnite-Spieler?

Für Fortnite-Fans hat diese Neuerung gleich mehrere Vorteile:

Keine Wartezeiten für Updates

Reibungsloses Crossplay ohne Installationshürden

Schneller Einstieg in Runden mit Freunden

Möglichkeit, Spiele auszuprobieren, bevor man sie kauft

Mit 72 % aller Discord-Nutzer, die ohnehin schon beim Spielen über die App kommunizieren, könnte dieses Feature schnell große Beliebtheit gewinnen.

Mit der Fortnite-Integration über GeForce NOW wird Discord mehr als nur ein Sprach- und Chat-Tool. Die Plattform entwickelt sich zu einem Ort, an dem du sofort ins Spiel springen kannst. Schnell, sozial und ohne Wartezeit. Für Fortnite-Spieler könnte das ein echter Gamechanger werden, vor allem in Gegenden wo 7-Gigabyte-Updates durchaus zur Tortur werden können, aufgrund der langsamen Internet-Geschwindigkeit.

Fragen & Antworten

Diese Fragen wurden geklärt

Ab wann ist Fortnite direkt über Discord spielbar?

Ein genauer Termin fehlt noch, erste Demos gibt es auf der Gamescom 2025.

Ein genauer Termin fehlt noch, erste Demos gibt es auf der Gamescom 2025. Brauche ich ein Abo?

Zum Start gibt es eine kostenlose Testphase. Danach ist ein GeForce NOW-Abo oder die Free-Version nötig.

Zum Start gibt es eine kostenlose Testphase. Danach ist ein GeForce NOW-Abo oder die Free-Version nötig. Welche Auflösung werden unterstützt?

Im Performance-Tier: 1440p bei 60 FPS.

Im Performance-Tier: 1440p bei 60 FPS. Ist Fortnite das einzige Spiel, dass in Zukunft über Discord gespielt werden kann?

Nein, auch andere GeForce-NOW-Titel sollen integriert werden.

