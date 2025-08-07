Fortnite bekommt wohl Proximity Chat: Was das für Battle Royale-Modus bedeutet

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Fortnite steht offenbar vor einem gewaltigen Umbruch und diesmal betrifft es nicht Waffen, Skins oder massive Map-Änderungen. Stattdessen geht es um etwas, das das Spielgefühl in Matches grundlegend verändern könnte: Proximity Chat. Laut zwei bekannten Leaker soll dieses Feature schon bald im Battle-Royale-Modus von Fortnite landen. Und die Reaktionen im Netz lassen nicht lange auf sich warten.

Was ist Proximity Chat überhaupt?

Wer Proximity Chat noch nicht kennt: Dabei handelt es sich um eine Sprachchat-Funktion, die nur dann aktiv wird, wenn sich zwei (oder mehr) Spieler räumlich nahe zueinander befinden. Das bedeutet konkret: Wenn du dich deinem Gegner näherst, kannst du ihn hören (und er dich natürlich).

Diese Funktion gibt es in vielen anderen Multiplayer-Games bereits, etwa in Call of Duty: Warzone oder Rust. Dort sorgt sie regelmäßig für spannende, lustige, aber manchmal auch sehr toxische Momente. Und nun soll dieses Feature also auch in den Fortnite-Hauptmodus integriert werden, so der „Leak“.

Woher stammt der Leak?

Die Infos stammen von zwei bekannten Fortnite-Leakern: Wensoing und Loolo_WRLD. In einem gemeinsamen Beitrag auf X.com (ehemals Twitter) erklärten sie:

„It looks like Proximity Chat is being added to Battle Royale soon. Epic has separated some Creative Proximity Chat files so they could be included in BR. It will have a setting to disable and enable it.“

Kurz gesagt: Epic Games hat offenbar einige Sprach-Chat-Dateien aus dem Kreativmodus extrahiert und aufbereitet, damit sie auch im Battle Royale funktionieren. Das Feature sei zudem über die Einstellungen frei aktivierbar oder deaktivierbar, was für viele ein beruhigendes Detail sein dürfte.

Fortnite: So aktivierst oder deaktivierst du Proximity Chat (voraussichtlich)

Noch ist das Feature nicht offiziell verfügbar, doch basierend auf anderen Spielmodi dürfte es sich in den Einstellungen wie folgt steuern lassen:

Öffne Fortnite Battle Royale Gehe ins Menü > Einstellungen Navigiere zum Reiter Audio Suche nach dem Eintrag Proximity Chat Aktiviere oder deaktiviere die Funktion nach Belieben

Zusätzlich kannst du auch „Push to Talk“ aktivieren, um deine Stimme nur dann zu übertragen, wenn du aktiv auf eine Taste drückst. Ideal für gezieltes Sprechen, ohne versehentlich gehört zu werden.

Die Community-Meinung? – Die ist gespalten!

Die Reaktionen unterhalb des Beitrags ließen nicht lange auf sich warten. Während einige das Feature feiern, gibt es auch kritische Stimmen: „Oh mein Gott, macht euch bereit – die ganzen Ausraster werden den Voice-Chat bald sperren lassen“, so ein Kommentar. Eine andere Meinung ist, dass man es ohnehin „sofort ausschalten könne“ (und „nie wieder einschalten werde“). Andere sind vom Proximity Chat in Fortnite Battle Royale überzeugt und wollen das Feature unbedingt „noch in dieser Season“ haben.

Die Kommentare sind nicht grundlos. Der Proximity-Chat könnte das Spiel ordentlich umkrempeln. Immerhin könnte es ein taktischer Vorteil sein, wenn man den Gegner bereits sprechen hört ohne ihn zu sehen. Fortnite-Spielende könnten sich so einfach verraten, wenn sie die Funktion unbewusst benutzen. Andererseits ist es fürs Teamplay förderlich, wenn die Absprachen schneller und natürlicher passieren, ohne permanenten Voice-Chat.

Wann erscheint der Proximity-Chat?

Eine offizielle Bestätigung von Epic Games steht derzeit noch aus. Auch ein genaues Veröffentlichungsdatum gibt es nicht. Doch dass die Dateien bereits im Spiel enthalten und vorbereitet sind, spricht für einen baldigen Release – vielleicht tatsächlich schon im Laufe dieser oder der nächsten Season.

Angesichts der Popularität der Beta-Funktion in Creative und dem anhaltenden Hype rund um das Halo- und die Power Rangers-Crossover keine schlechte Idee. Die gute Nachricht ist auf jeden Fall: Diese Chat-Funktion wird optional. Wer also lieber wie bisher still und heimlich spielt, kann den Chat einfach deaktivieren.