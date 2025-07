Weibliche Spartanerin aus Halo soll bald in Fortnite landen – Gerücht

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Kommt das nächste große Crossover für Fortnite? Laut bekannten Insidern wie Shiina und FNBRintel arbeitet Epic Games an einer neuen Kooperation mit Halo. Im Mittelpunkt soll diesmal eine weibliche Spartanerin stehen, deren Name bislang geheim ist. Passend dazu gibt es laut Leak einen rot/blauen Energieschwert-Spitzhacken-Skin, der sofort Erinnerungen an die Kultwaffe der Serie weckt.

Spannend ist, dass 4chan-Quellen behaupten, die Spartanerin könnte Teil des Battle Pass der nächsten Saison werden. Deren Arbeitstitel soll „Invasion Evolved“ lauten und angeblich ein Insekteninvasions-Thema haben. Offiziell bestätigt ist nichts, doch die Gerüchte sorgen bereits für heiße Diskussionen in der Community.

Fortnite-Halo-Crossover: Fans spekulieren über Identität der Spartanerin

Auf Reddit wird heftig diskutiert, welche Figur Epic Games und Halo Studios auswählen könnten. Einige tippen auf Kelly oder Linda aus dem Blue Team, andere wünschen sich ein Comeback von Nicole-458, bekannt aus Dead or Alive 4. Mehrere Stimmen glauben jedoch, dass es sich eher um einen generischen Spartaner-Skin handelt, den man in Blau oder Rot einfärben kann.

„Wenn sie Kelly oder Linda bringen, wäre das Mega“, schreibt ein Kommentar. Ein anderer wünscht sich eine Anpassung wie beim Mandalorian-Skin: „Stellt euch vor, man könnte seinen eigenen Spartaner in Fortnite gestalten.“

Die Auswahl an weiblichen Spartans wäre groß. Da wäre Linda-058, die vor allem für ihre Scharfschützenfähigkeiten bekannt wäre. Sarah Palmer spielte eine zentrale Rolle in Halo 4 bzw. Spartan Ops. Olympia Vale aus dem Team Osiris könnte genauso dabei sein wie Riz-028, als der Halo TV-Serie.

Nächste Season: Halo-Jubiläum und Insekteninvasion?

Der Leak passt auffällig gut zum 15-jährigen Jubiläum von Halo: Reach, das dieses Jahr gefeiert wird. Einige Fans vermuten, dass Epic Games das Crossover nutzt, um dieses Event aufzugreifen. Zusammen mit dem Insekten-Thema irgendwie spannend.

Andere Spieler hoffen, dass mit der Spartanerin auch weitere Halo-Charaktere ins Spiel kommen. Namen wie Cortana tauchen immer wieder in den Kommentaren auf.

Allerdings ist nicht jede bzw. jeder sofort von der Idee begeistert. Einige Fans fragen sich, warum Epic eine generische Spartanerin statt bekannter Charaktere wählen sollte. Andere sehen darin eine Chance: „So kann jeder seinen eigenen Halo-Skin gestalten.“ Klar ist: Ein weiteres Crossover könnte Fortnite frischen Wind verleihen, besonders nach einer Season, die viele als „mittelmäßig“ empfanden. Ob ein mögliches Halo-Crossover das Ruder rumreißen kann? Du wirst es erfahren, wenn es wirklich soweit ist.

Offiziell schweigt Epic bisher zu den Leaks. Sollte sich das Gerücht bewahrheiten, könnte die nächste Season ein Highlight für Halo- und Fortnite-Fans werden. Und mit dem Energieschwert-Skin hat Epic schon jetzt die Aufmerksamkeit der Community.