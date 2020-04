Kurios! Halo: Reach-Fan übte 10 Jahre lang einen unmöglichen Stunt

Halo: Reach - (C) Microsoft

Als eine Gruppe von Halo: Reach-Spielern 2010 ein Master Chief-Easter Egg entdeckte, waren sie nicht glücklich, die Statue nur aus der Ferne zu sehen. Sie konnten sich nur vorstellen: Wie komme ich dorthin? Was würde es brauchen, um auf diesem Denkmal zu stehen, das sich in der Hintergrundlandschaft weit über den spielbaren Bereich des Spiels hinaus befindet? Sie würden die Antwort erst ein Jahrzehnt später, im Jahr 2020, erhalten.

Halo: Reach – 10 Jahre für eine Easter Egg-Mission

“Lone Wolf” ist die letzte Mission in Halo: Reach, und für „Trick-Jumper“, die die Physik des Spiels biegen, um sich hin und her zu bewegen, ist es ein besonders berüchtigtes Level.

“Da es die letzte Mission des Spiels ist und der Hauptcharakter von Noble Six sterben soll … gibt es keine Kontrollpunkte, ein Leben, keine Respawns und begrenzte Munition”, sagt Aaron Sekela von der Gruppe “Termacious Trickocity” gegenüber Polygon. Die Gruppe ist dafür bekannt, jahrelang versucht zu haben, wilde Stunts in Videospielen durchzuführen, wie zum Beispiel in eine Halo: Reach-Zwischensequenz einzubrechen.

In diesem Fall erfordert der Versuch, mit einem ausgeklügelten Stunt etwas zu erreichen, das über die Grenzen der Karte hinausgeht, ohne die Ressourcen und Vorteile, die auf den meisten Ebenen von Halo: Reach zu finden sind. Wenn sie es vermasseln, müssen sie wieder von vorne beginnen. Es hilft auch nicht, dass das letzte Level von Natur aus schwieriger ist als andere im Spiel.

“Die ständige Flut von Kugeln, Nadeln und Plasma, die von den endlosen Wellen der Feinde kamen, machte jedes Setup so viel schwieriger”, sagt Sekala.

Um den Stunt zu erreichen, wären auch mehrere Spieler erforderlich, was bedeutet, dass es so viel mehr Möglichkeiten gibt, Dinge zu vermasseln.

Halo: Reach – Master-Chief-Easter-Egg schien als unmöglich

Termacious Trickocity konnte die Herausforderung zunächst nicht bewältigen. Sie haben 2010 Monate damit verbracht, mit Rüstungsfähigkeiten aus dem Level auszubrechen, und obwohl sie es geschafft haben, die breitere Karte zu erkunden, war es nicht genug, um zur Statue zu gelangen. Und so wurde die Master Chief-Statue zu einer „unmöglichen“ Herausforderung, einem weißen Wal.

Im Laufe der Jahre wurden immer wieder neue Techniken ausprobiert. Erst 2019 – 9 Jahre später – gelang es der Gruppe, schrittweise Fortschritte zu erzielen. Zu dieser Zeit fanden die sie heraus, wie sie auf der “Lone Phantom” landen sollten, einem Schiff, das sich ebenfalls außerhalb der Grenzen des spielbaren Bereichs befand – und waren damit näher an ihrem Ziel. Es folgten unzählige Versuche weiterzukommen.

Master Chief-Easter-Egg: Vor wenigen Wochen kam der Durchbruch!

Aber am 25. März dieses Jahres hat Termacious Trickocity es endlich geschafft. Die Spieler müssen Kisten mit sich ziehen, eine Fahrt auf Schiffen unternehmen, Ressourcen wie Rüstungssperre und Granaten sammeln, Gegenstände über die Karte ziehen, bestimmte Koordinaten erreichen und sogar an bestimmten Punkten sterben. Es ist beeindruckend zu sehen, wie sie dieses Kunststück im obigen YouTube-Filmmaterial vollbringen, zumal es an einigen Stellen so aussieht, als ob die Spieler im Himmel schweben. All dies nur, um zu einem Easter-Egg zu gelangen, das von niemand anderem als dem Entwickler Bungie aus der Ferne gesehen werden sollte.

“Zehn Jahre sind in der Tat eine lange Zeit”, bemerkt Sekela.

Halo: Reach ist seit wenigen Monaten auch am PC (Windows, Steam) spielbar und in der Halo: The Master Chief Collection erhältlich. Aktuell wird Halo 2 für den PC von 343 Industries umgesetzt. Halo Infinite soll Ende des Jahres gemeinsam mit der neuen Xbox-Konsole, Xbox Series X, erscheinen.