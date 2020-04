Xbox Series X: “S-Variante” wird schwächer als die PlayStation 5 sein

Xbox Series X Chip

Redmond, USA – Wie ein neuer Bericht vorschlägt wird die Xbox Series S (“Lockhart”) wesentlich leistungsschwächer werden als die Xbox Series X und die PlayStation 5. Aus dem selben Bericht geht auch hervor, dass das Microsoft die “Xbox Lockhart” bald präsentieren wird.

Xbox Series X und Xbox Series S: Startet Microsoft mit zwei Konsolen-Varianten?

Das Gerücht ist nicht wirklich neu, wird aber anscheinend konkreter. Bereits letztes Jahr gab es vermehrt Meldungen, dass gleich zwei Xbox Series-Varianten auf den Markt kommen, zum Start Ende 2020. Dem Bericht von Windows Central zufolge verfügt die Xbox Series S nur über 4 Teraflops. Die Xbox Series X schafft bis zu 12. Die Konsole, von der erwartet wird, dsas sie ein erschwinglicher Einstiegspunkt in die nächste Konsolen-Generation darstellt, verfügt wahrscheinlich auch über weiniger Funktionen als der große Bruder. Derzeit gibt es keine Berichte über die Funktionsunterschiede zwischen S- und X-Variante. Man geht davon aus das Raytracing und die verbesserten Ladegeschwindigkeiten der X-Variante vorbehalten werden.

Xbox Series X: Eine “Konsolen-Biest” aus Redmond (USA)

Microsoft hat uns die Spezifikationen zu ihrer neuen Konsole präsentiert und Sony hat nachgetreten, ohne die technischen Daten der XSX zu übertrumpfen. Mit 12 Teraflops kann die Konsole potenziell unglaubliche Grafiken anbieten. Die Konsole von Microsoft unterstützt 8K-Fernseher und -Monitore. Das Angebot an 8K-Fernsehern ist derzeit noch gering, aber sicherlich ein Invest der Redmonder in die nahe Zukunft.

Theoretisch müsste das heißen, dass die Xbox Series S (Codewort: “Lockhart”) nicht so großartige Grafiken darstellen kann. Bisher bestätigte Spiele wie Halo: Infinite oder Hellblade 2: Senua’s Saga könnten also weniger gut darauf aussehen. Sogar die aktuelle Xbox One X schafft 6 Teraflops und wäre damit in diesem Punkt leistungsstärker als die S-Variante der nächsten Konsolen-Generation.

Xbox Series X vs Xbox Series S: Worin besteht der Unterschied?



In der Praxis könnten die Dinge jedoch sehr unterschiedlich sein, und Microsoft wird sich wahrscheinlich sehr bemühen, den Fans zu versichern, dass zwischen den beiden Konsolen keine große Kluft besteht. Fans sind begeistert von gemunkelten XSX-Spielen wie Fable 4 und Serien wie Forza Motorsport und möchten nicht das Gefühl haben, dass sie sie auf unterdurchschnittliche Weise genießen, nur weil sie die billigere Konsole gekauft haben. Wenn Microsoft uns im Mai aufklärt, können wir sicherlich mehr dazu sagen. Derzeit herrschen nur Spekulationen.

Die S-Variante sollte zumindest stärker sein als die Xbox One X, sonst hat das Teil keinen Sinn. Oder was meint ihr? Sagt es uns doch in den Kommentaren!

Die neuen Xbox-Konsolen erscheinen Ende November 2020.