Ladezeiten auf der Xbox Series X? Dieses Video zeigt euch wie schnell das funktioniert!

Xbox Series X mit Controller - (C) Microsoft

Microsoft hat die Woche mit einem Knall begonnen, indem es mehr Informationen über die kommende Xbox Series X-Konsole enthüllte. Dazu gehört eine neue Tech-Demo, die zeigt, wie wahnsinnig schnell die Xbox Series X Spiele laden kann, die Microsoft seiner “Velocity Engine Architecture” zuschreibt.

Das im Tech-Demo-Video verwendete Spiel ist State of Decay 2, ein exklusives Microsoft-Spiel, das kürzlich mit der Juggernaut Edition erweitert wurde. State of Decay 2 beim Spielen auf einer Xbox One X hat bekanntermaßen lange Ladezeiten. Wenn das Spiel jedoch auf Xbox Series X über die Abwärtskompatibilität der Konsole gespielt wird, wird es erheblich schneller geladen. In dem Video zeigte Microsoft einen direkten Vergleich der Xbox One X-Version des State of Decay-Ladevorgangs mit der Xbox Series X-Version des Spiels, damit Fans das schnellere Laden in Echtzeit sehen und vergleichen können. SSD-Technologie sei Dank!

Unklarheiten bei einigen Aussagen im Tech-Video

Es ist unnötig zu erwähnen, dass die schnelleren Ladezeiten der Xbox Series X ein großer Vorteil der Konsole der nächsten Generation sein werden. Der Vorteil ist jedoch möglicherweise nicht ganz so offensichtlich, wenn neuere, technologisch anspruchsvollere Spiele gespielt werden. Microsoft hat in der Videobeschreibung darauf hingewiesen, dass das Video “kein für Xbox Series X optimiertes Gameplay darstellt”, was auf verschiedene Arten erfolgen kann. Erstens ist es ein Zugeständnis, dass neuere Spiele etwas längere Ladezeiten haben als ältere Spiele, oder zweitens ist es zu stressig, dass die in State of Decay 2 gezeigte Grafik und das Gameplay nicht repräsentativ für das sind, was die Xbox Series X bringen wird. Reinen Tisch macht man damit nicht, aber ein Anfang.

Mehr Details im kommenden digitalen Xbox-Event!

Wir wissen, dass Microsoft anstelle seiner typischen E3-Pressekonferenz eine digitale Veranstaltung veranstaltet, aber wir wissen nicht, wann dieses Event stattfinden wird. Xbox-Chef Phil Spencer hat in den kommenden Wochen genauere Details versprochen, aber in der Zwischenzeit muss man sich fragen, ob es wie die E3 im Juni stattfinden oder ob es etwas früher passieren wird.

Bei der “kompletten Enthüllung” der neuen Xbox-Konsole wurde uns auch ein detaillierter Blick auf Halo Infinite versprochen. Darauf sind wir schon gespannt. Schicke Hardware mit beeindruckenden technischen Details (für eine Konsole) sind eine Sache, aber die exklusiven Games machen erst die Würzung aus!

Die nächste Xbox-Konsole startet irgendwann zu Weihnachten 2020.