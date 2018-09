Nachdem wir erfahren haben das Halo: Infinite sogenannte Mikrotransaktionen verwenden wird, war die „Abzocke“ mit Loot-Boxen gleich einmal vor geplant.

Wie IGN über seinen Twitter-Kanal meldet ist dem nicht so. So werden wir für keine Loot-Boxen bezahlen müssen, welche uns unsichere Gegenstände, Skins und Waffen auswirft. Diese müsste man also erspielen. Was wir dann bei Halo: Infinite kaufen zusätzlich kaufen dürfen bleibt abzuwarten.

The next Halo game looks set to include microtransactions, but they won’t be paid loot boxes. pic.twitter.com/K5muCVDpXV — IGN (@IGN) 21. September 2018

Halo: Infinite hat bisher noch kein genaues Release-Datum. Auf der diesjährigen E3 in Los Angeles konnten wir erstmals eine Tech-Demo bewundern.