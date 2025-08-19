DailyGame
Call of Duty: Black Ops 7 – Diese 16 Maps gibt es zum Launch

Black Ops 7 startet am 14. November 2025 mit 16 Maps - 13 brandneu, dazu drei BO2-Remasters: Express, Raid und Hijacked.

Call of Duty: Black Ops 7 – Diese 16 Maps gibt es zum Launch
Call of Duty: Black Ops 7 - Bild: Activision
Artikel von Markus

Welche Maps gibt es zum Release von Black Ops 7? Fans haben lange spekuliert, ob Call of Duty: Black Ops 7 mit einer kompletten Auswahl aller Black Ops 2-Karten startet. Nun ist klar: Stattdessen gibt es 13 brandneue Maps sowie drei Remasters aus dem Fan-Liebling Black Ops 2. Insgesamt also 16 6v6-Karten zum Launch am 14. November 2025.

Die Rückkehr von Express, Raid und Hijacked dürfte Nostalgie wecken. Alle drei Karten tauchten bereits in Black Ops: Cold War (2020) wieder auf, diesmal sind sie von Anfang an mit dabei.

Die drei „Black Ops 2 Remasters“ im Überblick

  • Raid – gilt als eine der besten CoD-Karten aller Zeiten.
  • Express – schnelle, taktische Action in einer futuristischen Zugstation.
  • Hijacked – chaotische Gefechte auf einer Luxus-Yacht.

Gerade Hijacked sorgt erfahrungsgemäß für pausenlose Action, während Raid für viele Spieler das Maß aller Dinge ist, was Map-Design betrifft.

Call of Duty: Black Ops 7 - Bild: Activision

Call of Duty: Black Ops 7 spielt im Jahr 2035, also in naher Zukunft. – Bild: Activision

Neue Maps in Black Ops 7

Neben den Klassikern bringt Black Ops 7 viele frische Schauplätze mit:

  • The Forge
  • Toshin
  • Exposure
  • Cortez
  • Scar
  • Den
  • Homestead
  • Colossus
  • Imprint
  • Dry Dock
  • Retrieval
  • Paranoia
  • Black Heart

Damit setzt Treyarch auf eine Mischung aus urbanen Settings, industriellen Zonen und experimentellen Locations, die neue Taktiken und Spielstile fördern sollen.

Mehr Maps für den neuen Skirmish-Modus

Zusätzlich zu den 16 6v6-Karten startet Black Ops 7 mit zwei großen 20v20-Skirmish-Maps:

  • Mission Edge
  • Mission Tide

Beide Karten sind im fiktiven Avalon angesiedelt, einer mediterran inspirierten Region, die bereits in Black Ops 6 vorkam.

Zum Vergleich: Black Ops 6 startete mit 12 6v6-Maps und vier kleinen Strike-Karten. Black Ops 7 legt also deutlich nach und bietet zum Release gleich zwei zusätzliche Maps und das noch vor den typischen Post-Launch-Updates. Auch wenn Nuketown zum Launch fehlt, gibt es gute Chancen, dass die Kult-Map kurz nach Release zurückkehrt.

Call of Duty: Black Ops 7 erscheint am 14. November 2025 für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und Windows PC. Eine Nintendo Switch 2-Version fehlt zu Beginn, obwohl Microsoft eigentlich einen CoD-Deal mit Nintendo hat.

  • Kommt Nuketown in Black Ops 7 auch zurück?
    Auch wenn Nuketown zum Launch fehlt, gibt es gute Chancen, dass die Kult-Map kurz nach Release zurückkehrt. In Cold War erschien sie 11 Tage nach Start, in Black Ops 6 schon nach einer Woche. Ein ähnlicher Zeitplan wäre also keine Überraschung.
  • Wie viele Maps gibt es zum Launch?
    16 6v6-Karten + 2 Skirmish-Maps (20v20).
  • Welche Black Ops 2-Maps sind dabei?
    Express, Raid und Hijacked.
  • Wann erscheint Black Ops 7?
    Am 14. November 2025

