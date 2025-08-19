Call of Duty: Black Ops 7 – Diese 16 Maps gibt es zum Launch

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Welche Maps gibt es zum Release von Black Ops 7? Fans haben lange spekuliert, ob Call of Duty: Black Ops 7 mit einer kompletten Auswahl aller Black Ops 2-Karten startet. Nun ist klar: Stattdessen gibt es 13 brandneue Maps sowie drei Remasters aus dem Fan-Liebling Black Ops 2. Insgesamt also 16 6v6-Karten zum Launch am 14. November 2025.

Die Rückkehr von Express, Raid und Hijacked dürfte Nostalgie wecken. Alle drei Karten tauchten bereits in Black Ops: Cold War (2020) wieder auf, diesmal sind sie von Anfang an mit dabei.

Die drei „Black Ops 2 Remasters“ im Überblick

Raid – gilt als eine der besten CoD-Karten aller Zeiten.

– gilt als eine der besten CoD-Karten aller Zeiten. Express – schnelle, taktische Action in einer futuristischen Zugstation.

– schnelle, taktische Action in einer futuristischen Zugstation. Hijacked – chaotische Gefechte auf einer Luxus-Yacht.

Gerade Hijacked sorgt erfahrungsgemäß für pausenlose Action, während Raid für viele Spieler das Maß aller Dinge ist, was Map-Design betrifft.

Neue Maps in Black Ops 7

Neben den Klassikern bringt Black Ops 7 viele frische Schauplätze mit:

The Forge

Toshin

Exposure

Cortez

Scar

Den

Homestead

Colossus

Imprint

Dry Dock

Retrieval

Paranoia

Black Heart

Damit setzt Treyarch auf eine Mischung aus urbanen Settings, industriellen Zonen und experimentellen Locations, die neue Taktiken und Spielstile fördern sollen.

Mehr Maps für den neuen Skirmish-Modus

Zusätzlich zu den 16 6v6-Karten startet Black Ops 7 mit zwei großen 20v20-Skirmish-Maps:

Mission Edge

Mission Tide

Beide Karten sind im fiktiven Avalon angesiedelt, einer mediterran inspirierten Region, die bereits in Black Ops 6 vorkam.

Zum Vergleich: Black Ops 6 startete mit 12 6v6-Maps und vier kleinen Strike-Karten. Black Ops 7 legt also deutlich nach und bietet zum Release gleich zwei zusätzliche Maps und das noch vor den typischen Post-Launch-Updates. Auch wenn Nuketown zum Launch fehlt, gibt es gute Chancen, dass die Kult-Map kurz nach Release zurückkehrt.

Call of Duty: Black Ops 7 erscheint am 14. November 2025 für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und Windows PC. Eine Nintendo Switch 2-Version fehlt zu Beginn, obwohl Microsoft eigentlich einen CoD-Deal mit Nintendo hat.

Kommt Nuketown in Black Ops 7 auch zurück?

