Call of Duty auf Nintendo Switch soll so laufen, “wie es sich Spieler vorstellen”

Der Präsident von Microsoft sagte, dass Call of Duty auf der Nintendo Switch "genau so funktionieren werden, wie die Leute es erwarten würden".

Call of Duty für die Nintendo Switch. - (C) Activision, Nintendo - Bildmontage DG

Vor der geplanten Übernahme von Activision Blizzard, gab Microsoft bekannt, dass man einen 10-Jahres-Vertrag mit Nintendo unterzeichnet hat, um Call of Duty-Spiele auf der Switch (und deren Nachfolger) zu bringen. Ein eindeutiger Schritt, dass das berühmte Shooter-Franchise nicht Konsolen-Exklusiv für Xbox zukünftig erscheinen wird. Jetzt stellen sich Spieler nur die Frage wie es auf der leistungsschwächeren Nintendo-Konsole aussehen wird.

Gegenüber GamesRadar beantwortete Microsoft-Präsident und Vice Chairman Brad Smith die brennende Frage, wie Call of Duty auf der Nintendo Switch und Nvidias GeForce Now laufen wird. Er sagte, dass er nicht die “richtige Person sei, um in die Architektur jeder Plattform einzutauchen”, sondern dass Microsoft “sicherstellen wird, dass unsere Spiele genau so funktionieren, wie es die Leute erwarten.”

Call of Duty zukünftig auch für Nintendo Switch und GeForce Now

Eine gute Antwort? Nun, nicht so wirklich. Was sollen wir uns daraus zusammenreimen? Klar wird Activision es zusammenbekommen, auch ein aktuelles Call of Duty-Spiel auf der Nintendo Switch zum Laufen zu bringen, aber mit welchen Leistungsverlusten? Oder setzt man auf Cloud-Technologien, so wie es Leaks zur Nintendo Switch 2 anscheinend belegen?

Natürlich kann es auch eine Art “Legacy-Edition” geben, wie wir es von FIFA-Spielen für die Switch gewohnt sind. Also eine abgespeckte Version, die einige Modis nicht bietet. Die Aussagen von Smith sind leider nicht deutlich genug und beleuchten keineswegs die technlogischen Hürden, die eine Switch-Portierung mitbringen könnte. Aber dafür ist der gute Mann wahrscheinlich auch nicht zuständig. Seine Antwort hinterlässt irgendwie mehr Fragen, als wir vorher hatten.

Hoffnung auf Switch-Nachfolger als “Leistungsträger”

Sofern die nächste Switch-Konsole technisch mit PS5 und Xbox Series X/S nicht mithalten kann, ist es unwahrscheinlich, dass Spielererwartungen für Call of Duty auf einer Nintendo-Konsole “übertroffen” werden. Fortnite und Minecraft zum Beispiel funktionieren auf einer Switch-Konsole, aber mit erheblichen Leistungseinbußen gegenüber den Next-Gen-Konsolen. Vielleicht sollten wir dahingehend unsere Erwartungen für die Shooter-Portierungen der Zukunft richten. Es läuft. Irgendwie.