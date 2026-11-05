Playstation Plus überrascht Premium-Abonnenten mit zwei kostenlosen Shootern
Playstation Plus Premium erhält überraschend zwei verbesserte Metro-Shooter für PS5. Euch erwarten 4K, 60 FPS und mehr.
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Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.
Sony hat für Playstation Plus Premium eine kleine Überraschung parat. Ohne große Ankündigung sind zwei technisch überarbeitete Shooter aus der beliebten Metro-Reihe im Spieleangebot aufgetaucht. Besonders erfreulich: Die beiden Klassiker unterstützen jetzt native PS5-Funktionen und profitieren von einem umfangreichen technischen Upgrade. Wer die düstere Endzeitwelt bisher verpasst hat, bekommt damit eine gute Gelegenheit zum Nachholen.
Metro Redux bekommt native PS5-Versionen
Konkret handelt es sich um Metro 2033 Redux und Metro: Last Light Redux. Beide Spiele waren bereits zuvor über das Premium-Angebot verfügbar, allerdings zunächst in ihren PS4-Fassungen. Jetzt sind auch die nativen PS5-Versionen hinzugekommen.
Das Upgrade bringt mehrere technische Verbesserungen mit sich. Auf der PS5 laufen die Shooter in nativer 4K-Auflösung mit 60 Bildern pro Sekunde. Wer einen kompatiblen Bildschirm besitzt, kann im Performance-Modus sogar bis zu 120 FPS erreichen. Auch PS5-Pro-Spieler profitieren von zusätzlichen Verbesserungen.
Dazu kommen überarbeitete Texturen, bessere Beleuchtung und Schatten sowie optimierte Animationen und Soundeffekte. Die adaptiven Trigger des DualSense-Controllers sollen außerdem für ein intensiveres Spielgefühl sorgen.
Zwei Endzeit-Shooter als Vorbereitung auf Metro 2039
In Metro 2033 Redux begleitet ihr den jungen Artyom durch die gefährlichen Tunnel der Moskauer U-Bahn. Nach einer verheerenden Katastrophe kämpfen die letzten Überlebenden dort nicht nur gegen Mutanten, sondern auch gegen feindliche Gruppen. Metro: Last Light Redux setzt die Geschichte fort und führt euch erneut in die düstere Welt unter Moskau.
Beide Spiele verbinden Shooter-Action mit Survival-Elementen und einer beklemmenden Atmosphäre. Der Zeitpunkt der Veröffentlichung ist besonders interessant, denn mit Metro 2039 steht bereits der nächste große Serienableger bevor. Die beiden Klassiker eignen sich deshalb hervorragend, um die Vorgeschichte noch einmal aufzufrischen.
Nur Premium-Mitglieder erhalten den Bonus
Die nativen PS5-Versionen sind aktuell für Abonnenten von PlayStation Plus Premium verfügbar. Wer die ursprünglichen Spiele bereits besitzt, kann das Upgrade ebenfalls nutzen, ohne dafür erneut bezahlen zu müssen.
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Die Überraschung kommt zusätzlich zu den regulären Playstation Plus November-Neuzugängen für Essential, Extra und Premium. Die neuen Spiele für Extra und Premium sollen am 11. November angekündigt und am 17. November freigeschaltet werden. Für Fans der Reihe ist das ein willkommener Bonus. Gerade mit Blick auf Metro 2039 dürfte sich ein erneuter Ausflug in die Moskauer Tunnel lohnen.
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