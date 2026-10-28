PS Plus im November: Dead Island 2 und gleich drei Tomb Raider-Klassiker dabei

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Sony hat die PlayStation Plus-Spiele für November 2026 bestätigt. Ab dem 03. November können sich Abonnenten Dead Island 2, Tomb Raider IV bis VI Remastered und Monster Train 2 ohne zusätzliche Kosten sichern. Alle drei Titel stehen bis einschließlich 30. November 2026 zur Verfügung. Sony hat das neue Line-up offiziell im PlayStation Blog angekündigt.

Dead Island 2 kommt für PS5 und PS4

Dead Island 2 ist diesmal klar das Zugpferd. Das Zombie-Rollenspiel von Dambuster Studios führt dich nach Los Angeles, beziehungsweise „HELL-A“, wo sich ein Großteil der Bevölkerung inzwischen lieber gegenseitig auffrisst.

Vor allem das Nahkampfsystem macht bis heute Spaß. Zombies lassen sich mit Hämmern, Klingen, improvisierten Waffen und allerlei anderen Werkzeugen erstaunlich detailliert zerlegen. Wer nicht alleine durch die Zombie-Apokalypse laufen möchte, kann außerdem mit bis zu drei Spielern online zusammenspielen. Dead Island 2 steht sowohl für PS5 als auch PS4 zur Verfügung.

Drei klassische Tomb Raider-Spiele in einem Paket

Das zweite November-Spiel besteht streng genommen gleich aus drei Spielen.

Tomb Raider IV bis VI Remastered enthält:

Tomb Raider: The Last Revelation

Tomb Raider: Chronicles

Tomb Raider: The Angel of Darkness

Damit bekommst du Laras spätere klassische Abenteuer noch einmal überarbeitet auf PS5 und PS4. Wie schon bei der ersten Remastered-Trilogie kannst du jederzeit zwischen der ursprünglichen Polygon-Grafik und der modernisierten Darstellung wechseln.

Monster Train 2 komplettiert den November

Das dritte Spiel ist Monster Train 2 und diesmal ausschließlich für PS5 verfügbar. Das Deckbuilding-Roguelite lässt Engel und Dämonen gemeinsam gegen mächtige Titanen antreten. Du stellst dein Kartendeck aus fünf unterschiedlichen Clans zusammen und verteidigst deinen Zug auf mehreren Ebenen gleichzeitig.

Wer mit Slay the Spire oder dem ersten Monster Train etwas anfangen konnte, dürfte hier ziemlich schnell hängen bleiben.

Letzte Chance für die Oktober-Spiele

Wer die aktuellen Spiele noch nicht hinzugefügt hat, sollte das vorher erledigen.

F1 25, Hunt: Showdown 1896 und Earth Defense Force: World Brothers 2 verschwinden am 02. November aus dem monatlichen Angebot. Danach übernimmt einen Tag später das neue November-Line-up.