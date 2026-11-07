DailyGame - Gaming News - Playstation - Playstation Plus und Sony erweitern Vorteile: YouTube Premium, Audible und Rabatte
◷ 2 Min.
Neue Prämien

Playstation Plus und Sony erweitern Vorteile: YouTube Premium, Audible und Rabatte

Sony erweitert Playstation Plus um neue Partnerangebote. Mitglieder erhalten Probezeiträume für YouTube Premium und Audible.

i Playstation Plus und Sony erweitern Vorteile: YouTube Premium, Audible und Rabatte
Artikel von Tim Rantzau + unter Mithilfe von KI *.
DailyGame bei Google merken

Werbung

Wer ein PlayStation Plus-Abo besitzt, bekommt künftig mehr als nur Spiele und Online-Multiplayer. Sony erweitert den Dienst um zusätzliche Partnerangebote, die auch außerhalb der PlayStation-Welt interessant sind. Dazu gehören Probezeiträume für bekannte Streaming- und Hörbuchdienste sowie Rabatte auf ausgewählte Hardware. Allerdings gibt es einen wichtigen Haken: Die aktuell vorgestellte Angebotsübersicht bezieht sich auf Großbritannien.

Hier findet ihr eine Übersicht der PlayStation Plus-Titel im November.

Diese neuen Vorteile bietet Sony an

In der britischen Übersicht listet Sony mehrere zusätzliche Angebote für Mitglieder aller drei Abo-Stufen auf. Besonders interessant dürfte der dreimonatige Testzeitraum für YouTube Premium sein. Außerdem gibt es zwei Monate Calm Premium und ein Filmguthaben für Sony Pictures Core.

Werbung

Auch Hörbuch-Fans kommen auf ihre Kosten: Audible wird für drei Monate zum Preis von jeweils 0,99 britischen Pfund angeboten. Wer sich für Boxen interessiert, kann bei DAZN Ultimate 20 Prozent auf ein zwölfmonatiges Abonnement sparen.

Rabatte auf PS5 und Zubehör sind ebenfalls dabei

Neben den digitalen Diensten gibt es auch Vorteile beim Hardware-Kauf. Über PlayStation Direct erhalten Mitglieder fünf Prozent Rabatt auf Konsolen und Zubehör. Zusätzlich werden ausgewählte DualSense-Controller mit einem Preisnachlass von zehn britischen Pfund angeboten.

Weitere zehn Prozent Rabatt sind bei ausgewählten Gaming-Produkten und Bluetooth-Lautsprechern von Sony Electronics möglich. Damit erweitert das Unternehmen sein Angebot deutlich über den klassischen Spielekatalog hinaus. Allerdings handelt es sich größtenteils um zeitlich begrenzte Testangebote und Rabatte. Ein kostenloser, dauerhafter Zugang zu YouTube Premium oder Audible ist damit nicht verbunden.

Werbung

Kommen die Angebote auch nach Deutschland?

Genau hier liegt der entscheidende Punkt: Die bislang veröffentlichte Übersicht bezieht sich auf Großbritannien. Die genannten Pfundpreise und Konditionen lassen sich deshalb nicht einfach auf Deutschland übertragen. Ob und welche Angebote hierzulande verfügbar werden, ist noch offen.

Sony möchte die Auswahl der Partnerangebote regelmäßig erweitern. Welche Vorteile für euch tatsächlich freigeschaltet sind, könnt ihr nach der Anmeldung auf der offiziellen PlayStation-Plus-Vorteilsseite prüfen. Für deutsche Abonnenten bleibt damit zunächst abzuwarten, welche Extras den Weg nach Deutschland schaffen.

Lesenswert
God of War Ragnarök schlägt Spider-Man 2! Sony soll damit 1,4 Milliarden Dollar verdient haben
Lesenswerter Artikel
PlayStation 5-Deals: Black Friday 2026 startet schon morgen mit bis zu 75 Prozent Rabatt!
Lesenswerter Artikel
Playstation Plus Spiele im November 2026: Diese drei Titel sind ab heute verfügbar
Lesenswerter Artikel
PS5 bekommt neues Sicherheitsupdate: Sony reagiert offenbar auf Jailbreak-Fortschritte
Lesenswerter Artikel
PlayStation-Erfinder: Die PS1 ist nicht aus Rache an Nintendo entstanden!
Lesenswerter Artikel
PS Plus im November: Dead Island 2 und gleich drei Tomb Raider-Klassiker dabei
Lesenswerter Artikel
GTA 6 braucht offenbar 210 GB Speicherplatz: Auf der PlayStation 5 wird es jetzt richtig eng
Lesenswerter Artikel
Gran Turismo: Limitierter PS5-Controller ist jetzt vorbestellbar
Lesenswerter Artikel

Aktuell könnt ihr euch zudem mit Playstation Plus Premium zwei verbesserte Metro-Shooter sichern.

Werbung

Hast du einen Fehler entdeckt oder weitere Infos zu diesem Artikel? Dann schick uns gerne dein !

Bei der Erstellung dieses Artikels kam Künstliche Intelligenz zum Einsatz (z. B. für Text, Recherche, Bilder oder Tabellen). Alle Inhalte wurden vor der Veröffentlichung sorgfältig von einem Menschen geprüft.

Kategorie(n)

Mehr entdecken

Weiterlesen