Playstation Plus und Sony erweitern Vorteile: YouTube Premium, Audible und Rabatte

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Wer ein PlayStation Plus-Abo besitzt, bekommt künftig mehr als nur Spiele und Online-Multiplayer. Sony erweitert den Dienst um zusätzliche Partnerangebote, die auch außerhalb der PlayStation-Welt interessant sind. Dazu gehören Probezeiträume für bekannte Streaming- und Hörbuchdienste sowie Rabatte auf ausgewählte Hardware. Allerdings gibt es einen wichtigen Haken: Die aktuell vorgestellte Angebotsübersicht bezieht sich auf Großbritannien.

Hier findet ihr eine Übersicht der PlayStation Plus-Titel im November.

Diese neuen Vorteile bietet Sony an

In der britischen Übersicht listet Sony mehrere zusätzliche Angebote für Mitglieder aller drei Abo-Stufen auf. Besonders interessant dürfte der dreimonatige Testzeitraum für YouTube Premium sein. Außerdem gibt es zwei Monate Calm Premium und ein Filmguthaben für Sony Pictures Core.

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Auch Hörbuch-Fans kommen auf ihre Kosten: Audible wird für drei Monate zum Preis von jeweils 0,99 britischen Pfund angeboten. Wer sich für Boxen interessiert, kann bei DAZN Ultimate 20 Prozent auf ein zwölfmonatiges Abonnement sparen.

Rabatte auf PS5 und Zubehör sind ebenfalls dabei

Neben den digitalen Diensten gibt es auch Vorteile beim Hardware-Kauf. Über PlayStation Direct erhalten Mitglieder fünf Prozent Rabatt auf Konsolen und Zubehör. Zusätzlich werden ausgewählte DualSense-Controller mit einem Preisnachlass von zehn britischen Pfund angeboten.

Weitere zehn Prozent Rabatt sind bei ausgewählten Gaming-Produkten und Bluetooth-Lautsprechern von Sony Electronics möglich. Damit erweitert das Unternehmen sein Angebot deutlich über den klassischen Spielekatalog hinaus. Allerdings handelt es sich größtenteils um zeitlich begrenzte Testangebote und Rabatte. Ein kostenloser, dauerhafter Zugang zu YouTube Premium oder Audible ist damit nicht verbunden.

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Kommen die Angebote auch nach Deutschland?

Genau hier liegt der entscheidende Punkt: Die bislang veröffentlichte Übersicht bezieht sich auf Großbritannien. Die genannten Pfundpreise und Konditionen lassen sich deshalb nicht einfach auf Deutschland übertragen. Ob und welche Angebote hierzulande verfügbar werden, ist noch offen.

Sony möchte die Auswahl der Partnerangebote regelmäßig erweitern. Welche Vorteile für euch tatsächlich freigeschaltet sind, könnt ihr nach der Anmeldung auf der offiziellen PlayStation-Plus-Vorteilsseite prüfen. Für deutsche Abonnenten bleibt damit zunächst abzuwarten, welche Extras den Weg nach Deutschland schaffen.

Aktuell könnt ihr euch zudem mit Playstation Plus Premium zwei verbesserte Metro-Shooter sichern.

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