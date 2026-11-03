Playstation Plus Spiele im November 2026: Diese drei Titel sind ab heute verfügbar

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

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Der November ist da und damit auch die neuen monatlichen Spiele für Playstation Plus Essential. Ab heute könnt ihr euch drei zusätzliche Titel ohne weitere Kosten in eure Bibliothek holen. Das Angebot fällt diesmal ziemlich abwechslungsreich aus: Zombie-Action, klassische Abenteuer mit Lara Croft und ein strategischer Deckbuilder stehen auf dem Programm. Wenn ihr ein aktives Playstation Plus-Abo habt, solltet ihr euch die Spiele also nicht entgehen lassen.

Ab heute verfügbar: Diese drei Spiele sind dabei

Sony hat die neuen Essential-Spiele am 3. November 2026 freigeschaltet. Folgende Titel könnt ihr euch bis zum 30. November sichern:

Dead Island 2 (PS4 und PS5)

(PS4 und PS5) Tomb Raider IV–VI Remastered (PS4 und PS5)

(PS4 und PS5) Monster Train 2 (PS5)

Besonders interessant dürfte für viele Dead Island 2 (hier geht es zu unserer Game Review) sein. Im Zombie-Abenteuer kämpft ihr euch durch das von Untoten überrannte Los Angeles und setzt dabei auf zahlreiche Nahkampfwaffen. Wer lieber in die Vergangenheit reist, bekommt mit der Tomb Raider IV–VI Remastered-Sammlung gleich drei Abenteuer mit Lara Croft.

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Lara Croft und Zombie-Action treffen auf Strategie

Die Remaster-Sammlung enthält The Last Revelation, Chronicles und The Angel of Darkness. Ihr könnt dabei zwischen der überarbeiteten Darstellung und der ursprünglichen Polygon-Optik wechseln. Damit richtet sich das Paket vor allem an Fans der älteren Teile, die Laras klassische Abenteuer noch einmal erleben möchten.

Mit Monster Train 2 gibt es außerdem einen Titel für alle, die gerne taktisch planen. Der Deckbuilder verbindet Roguelite-Elemente mit Kämpfen auf mehreren Ebenen eines Zuges. Ihr stellt Karten und Einheiten zusammen, wählt aus verschiedenen Fraktionen und versucht, eure Gegner strategisch zu überlisten.

Ihr habt bis Ende November Zeit

Wie jeden Monat gilt auch diesmal: Die drei Playstation Plus Spiele müssen innerhalb des Angebotszeitraums eurer Bibliothek hinzugefügt werden. Dafür habt ihr bis zum 30. November 2026 Zeit. Anschließend könnt ihr die Titel mit einer aktiven PlayStation-Plus-Mitgliedschaft weiterhin spielen.

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Falls ihr die Oktober-Spiele noch nicht gesichert habt, ist es dafür inzwischen zu spät: F1 25, Hunt: Showdown 1896 und Earth Defense Force: World Brothers 2 wurden durch das neue November-Angebot abgelöst.

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