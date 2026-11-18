Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Das gab es seit zwölf Jahren nicht mehr. Sony hat bei den Game Awards 2026 keinen einzigen Kandidaten für das Spiel des Jahres. Weder Marvel’s Wolverine noch Saros oder Marathon konnten sich einen Platz unter den sechs Nominierten sichern. Für PlayStation endet damit eine beeindruckende Erfolgsserie, die 2015 mit Bloodborne begann.

Die offiziellen Nominierungen wurden am 17. November bekannt gegeben. Sony war seit 2015 jedes Jahr mit mindestens einem Spiel für die wichtigste Auszeichnung vertreten.

Marvel’s Wolverine und Saros reichen nicht für den GOTY-Titel

Die Erwartungen an Marvel’s Wolverine waren hoch. Nach den erfolgreichen Spider-Man-Spielen sollte Insomniac Games mit dem Abenteuer rund um Logan den nächsten großen PlayStation-Hit liefern. Doch obwohl das Spiel mehrere Nominierungen erhält, reicht es nicht für die wichtigste Kategorie. Ähnlich sieht es bei Saros aus. Das Actionspiel von Housemarque ist für „Best Action Game“ nominiert, fehlt aber ebenfalls bei Game of the Year. Auch Bungies Marathon, das in der Multiplayer-Kategorie vertreten ist, konnte die Serie nicht fortsetzen.

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Vollständig leer geht Sony trotzdem nicht aus. Insgesamt kommen Spiele des Publishers auf neun Nominierungen in verschiedenen Kategorien. Für Marvel’s Wolverine darf sich beispielsweise Liam McIntyre Hoffnungen auf den Preis für die beste schauspielerische Leistung machen.

Diese sechs Spiele kämpfen 2026 um Game of the Year

Laut der offiziellen Nominierungsliste stehen Grand Theft Auto VI, The Legend of Zelda: Ocarina of Time (Remake), Resident Evil Requiem, 007 First Light, Phantom Blade Zero und Control Resonant zur Wahl.

Besonders GTA 6 und das Remake von Ocarina of Time dürften für Diskussionen sorgen. Beide Titel gehören zu den meistbeachteten Veröffentlichungen des Jahres, obwohl sie erst kürzlich erschienen sind bzw. noch gar nicht. Grand Theft Auto VI erscheint offiziell erst morgen!

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Kategorie Nominierte Spiele Spiel des Jahres (GOTY) GTA 6, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Resident Evil Requiem, 007 First Light, Control Resonant, Phantom Blade Zero Beste Spielregie GTA 6, Control Resonant, Phantom Blade Zero, Pragmata, Resident Evil Requiem Beste Geschichte GTA 6, 007 First Light, Control Resonant, Resident Evil Requiem, The Blood of Dawnwalker Beste künstlerische Gestaltung GTA 6, Control Resonant, Mouse: P.I. For Hire, Phantom Blade Zero, Zelda: Ocarina of Time Beste Musik GTA 6, Zelda: Ocarina of Time, Phantom Blade Zero, Mixtape, Ace Combat 8 Bestes Actionspiel Gears of War: E-Day, Saros, Phantom Blade Zero, Onimusha: Way of the Sword, Ace Combat 8 Bestes Action-Adventure GTA 6, Zelda: Ocarina of Time, Resident Evil Requiem, 007 First Light, Control Resonant, Pragmata Bestes Rollenspiel Final Fantasy Resonance, Fire Emblem: Fortune’s Weave, Monster Hunter Stories 3, The Blood of Dawnwalker, Trails in the Sky 2nd Chapter Bestes Multiplayer-Spiel Call of Duty: Modern Warfare 4, Gears of War: E-Day, Marathon, Big Walk, Meccha Chameleon, Orbitals Bestes Indie-Spiel Big Walk, Cairn, Denshattack, Mewgenics, Mina the Hollower Bestes Familienspiel LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, Pokémon Pokopia, Nintendo Switch Sports Resort, Yoshi and the Mysterious Book, Big Walk Meisterwartetes Spiel The Witcher 4, Fable, Final Fantasy VII Revelation, God of War Laufey, Resident Evil Veronica

Crimson Desert: Palworld-Verantwortlicher kritisiert die Nominierungen

Nicht nur Sony sorgt bei den Game Awards 2026 für Diskussionen. Auch wurde bei der Wahl zum Spiel des Jahres übergangen. Das Open-World-Abenteuer von Pearl Abyss erhielt lediglich eine Nominierung in der Kategorie „Best Community Support“. Für , Publishing- und Kommunikationschef beim Palworld-Entwickler Pocketpair, ist das völlig unverständlich.

Auf X.com kritisierte er, dass Crimson Desert weder als bestes Rollenspiel noch als bestes Action-Adventure berücksichtigt wurde. Seine Enttäuschung bezeichnete er als Untertreibung und sprach von einer großen Schande. Auch zahlreiche Fans äußerten ihren Unmut, besonders weil GTA 6 bereits vor seiner Veröffentlichung für den Hauptpreis nominiert wurde.

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Zu sagen, ich sei enttäuscht, wäre eine Untertreibung. Was für eine Schande. Was für eine schreckliche Schande.

PlayStation war elf Jahre lang jedes Jahr nominiert

Ein Blick zurück zeigt, wie ungewöhnlich das Ergebnis ist. Seit 2015 schaffte mindestens ein von Sony veröffentlichtes Spiel den Sprung in die wichtigste Kategorie. Den Anfang machte Bloodborne. Danach folgten unter anderem Uncharted 4, Horizon Zero Dawn, God of War, Death Stranding und The Last of Us Part II.

Drei dieser Spiele gewannen sogar den Hauptpreis: God of War 2018, The Last of Us Part II 2020 und Astro Bot 2024. Noch 2025 war Sony mit Death Stranding 2: On the Beach vertreten. Damit endet eine Serie von elf aufeinanderfolgenden Jahren mit mindestens einer GOTY-Nominierung.

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Ist das ein Warnsignal für PlayStation?

Aus einer fehlenden Nominierung lässt sich noch keine Krise ableiten. Sony veröffentlicht weiterhin große Spiele und kann auch bei der diesjährigen Veranstaltung mehrere Preise gewinnen.

Trotzdem ist das Ergebnis bemerkenswert. Gerade PlayStation hat in den vergangenen Jahren stark vom Ruf seiner aufwendig produzierten Einzelspieler-Abenteuer profitiert.

The Game Awards finden am 10. Dezember 2026 in Los Angeles (Kalifornien, USA) statt. Dann entscheidet sich, welches der sechs nominierten Spiele den Titel Game of the Year erhält. Besonders „brisant“ finde ich die Nominierung von GTA 6. Es stellt sich nicht die Frage, ob das Spiel nicht würdig dafür ist. Aber es ist bei der Nominierung noch gar nicht erschienen. Das passt zumindest für mich nicht ganz zusammen.

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