Intergalactic fast fertig! Naughty Dog verspricht eine Überraschung für PlayStation-Fans

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Seit der Ankündigung von Intergalactic: The Heretic Prophet ist es erstaunlich ruhig um Naughty Dogs nächstes großes PlayStation-Spiel geworden. Doch jetzt gibt es endlich konkrete Neuigkeiten. Studio-Chef Neil Druckmann bestätigt, dass sich das Science-Fiction-Abenteuer bereits in der letzten Produktionsphase befindet. Das Spiel ist vollständig spielbar, und das Team konzentriert sich inzwischen auf Verbesserungen und den letzten Feinschliff.

Die Aussagen machte Druckmann im Gespräch mit Schauspieler und Comedian Patton Oswalt während der Comic Creators Block Party 2026 (via VGC). Dabei erklärte er, dass Naughty Dog inzwischen einen Punkt erreicht habe, an dem das Abenteuer durchgespielt und gezielt verbessert werden könne.

Wir befinden uns in der letzten Produktionsphase. Wir können das Spiel bereits spielen und sind dabei, es zu verfeinern und zu polieren.

Das ist ein wichtiger Meilenstein. Schließlich wurde Intergalactic bereits Ende Dezember 2024 angekündigt, seitdem gab es allerdings kaum neue Einblicke.

Intergalactic verbindet drei große Naughty Dog-Reihen

Noch interessanter ist, was Druckmann über das eigentliche Spiel verrät. Intergalactic soll die Erfahrungen aus drei bekannten Naughty Dog-Marken miteinander verbinden: Jak and Daxter, Uncharted und The Last of Us.

Von Jak and Daxter übernimmt das Studio vor allem die Begeisterung für Science-Fiction und Fantasy. Uncharted dient als Vorbild für das klassische Action-Adventure, während The Last of Us mit seiner ernsteren Erzählweise Einfluss auf die Geschichte nimmt.

Das bedeutet allerdings nicht, dass Intergalactic einfach bekannte Spielmechaniken zusammenkopiert.

Druckmann möchte vielmehr herausfinden, wie weit sich Naughty Dogs bisheriger Ansatz aus cineastischer Inszenierung und spielerischer Tiefe noch ausbauen lässt.

Können wir unsere filmische Erzählweise beibehalten und gleichzeitig bei den Gameplay-Systemen noch mehr in die Tiefe gehen?

Gerade dieser Punkt ist interessant. Während Uncharted vor allem für spektakuläre Inszenierung bekannt wurde und The Last of Us auf intensive Kämpfe und Charaktergeschichten setzt, könnte Intergalactic noch stärker auf komplexe Spielmechaniken ausgelegt sein.

Erstes richtiges Gameplay kommt 2027

Auch zur nächsten Präsentation äußerte sich Druckmann. Naughty Dog möchte 2027 erstmals ausführliches Gameplay zeigen und zusätzliche Informationen zur Geschichte veröffentlichen.

Das entspricht der Ankündigung, die das Studio bereits im September gemacht hatte. Damals erklärte Druckmann, dass Intergalactic für den Rest des Jahres 2026 nicht mehr öffentlich präsentiert werde.

Wie wir bereits berichtet haben, deuteten frühere Stellenausschreibungen darauf hin, dass sich das Spiel der Fertigstellung nähert. Die neue Aussage des Studio-Chefs liefert dafür jetzt eine wesentlich konkretere Bestätigung.

Ob Intergalactic: The Heretic Prophet tatsächlich 2027 erscheint, bleibt allerdings offen. Die letzte Produktionsphase kann bei einem großen AAA-Spiel noch längere Zeit dauern, insbesondere wenn umfangreiche Tests und technische Optimierungen notwendig sind.