GTA 6 mit 120 Hz auf PS5 Pro? Neuer Fund macht Hoffnung auf 40 FPS!

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Kurz vor dem Release von GTA 6 gibt es neue Hinweise darauf, wie Rockstar Games die PS5 Pro ausnutzen könnte. Dataminer haben in den technischen Installationsdaten Hinweise auf einen 120-Hz-Modus, eine neuere Version von Sonys PSSR-Upscaling und einen erhöhten CPU-Takt entdeckt. Besonders interessant: Damit wäre theoretisch auch ein 40-FPS-Modus denkbar. Bestätigt ist eine solche Grafikoption allerdings nicht.

Die Informationen stammen vom bekannten Rockstar-Dataminer Tez2, der seine Entdeckungen im GTAForums veröffentlicht hat. Demnach enthalten die Metadaten von Grand Theft Auto VI mehrere technische Einträge, die Rückschlüsse auf die Unterstützung der PlayStation 5 Pro erlauben.

GTA 6 mit 120 Hz bedeutet nicht automatisch 120 FPS

Laut Tez2 unterstützen die Daten einen 120-Hz-Ausgabemodus, allerdings ohne erkennbaren Hinweis auf Variable Refresh Rate (VRR). Damit könnte Rockstar eine höhere Bildwiederholfrequenz nutzen, ohne dass die eigentliche Spielgrafik mit 120 Bildern pro Sekunde berechnet werden muss. Ein Beispiel dafür sind 40 FPS auf einem 120-Hz-Fernseher. Dabei wird jedes berechnete Bild dreimal angezeigt. Das Ergebnis kann sich deutlich flüssiger anfühlen als 30 FPS, ohne dass die Konsole die doppelte Rechenleistung für 60 FPS aufbringen muss.

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Genau deshalb ist der Fund interessant. Schon länger wird darüber spekuliert, ob GTA 6 auf PS5 und Xbox Series X/S einen Performance-Modus mit mehr als 30 FPS erhalten könnte. Die neuen Daten liefern nun einen technischen Anhaltspunkt, aber noch keine Bestätigung.

Neue PSSR-Version und mehr CPU-Leistung für GTA 6?

Ein weiterer Eintrag betrifft PlayStation Spectral Super Resolution, kurz PSSR. Diese Technik nutzt KI-gestütztes Upscaling, um Spiele mit einer höheren wahrgenommenen Auflösung darzustellen. In den Daten taucht der Versionswert 13.60 auf. Zum Vergleich: Laut Tez2 verwenden Spiele wie Cyberpunk 2077 und Assassin’s Creed Shadows die Version 13.00A.

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Das könnte bedeuten, dass GTA 6 bereits eine neuere Entwicklungsstufe von PSSR nutzt. Ob sich dadurch die Bildqualität oder Leistung tatsächlich verbessert, lässt sich anhand der Versionsnummer allein nicht sagen. Zusätzlich fand der Dataminer einen Hinweis auf den High CPU Frequency Mode der PS5 Pro. Dieser könnte die höhere CPU-Taktfrequenz der Konsole für GTA 6 verfügbar machen.

Gerade bei einem Spiel mit dichtem Verkehr, zahlreichen NPCs und aufwendiger Physik wäre zusätzliche CPU-Leistung interessant. Ob Rockstar diese Möglichkeit nutzt und wie groß der tatsächliche Vorteil ausfällt, ist noch offen.

Rockstar schweigt weiterhin zu den FPS von GTA 6

Weder der PlayStation-Herausgeber Sony Interactive Entertainment, noch Rockstar Games, haben bislang konkrete Bildraten für GTA 6 auf PS5 Pro bestätigt. Auch aus dem Datamining lässt sich nicht ableiten, dass ein 60-FPS-Modus unmöglich wäre.

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Fest steht lediglich, dass die gefundenen Metadaten mehrere technische Möglichkeiten erkennen lassen. Welche davon tatsächlich als auswählbare Grafikmodi im fertigen Spiel landen, müssen Tests nach der Veröffentlichung zeigen.

Grand Theft Auto VI (GTA 6) erscheint am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X/S. Der Preload startet bereits morgen. Vor allem Besitzer einer PS5 Pro dürften gespannt sein, ob Rockstar neben besserer Bildqualität auch eine flüssigere Darstellung ermöglicht.