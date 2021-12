Jak and Daxter-Teaser von Naughty Dog zum 20-jährigen Jubiläum

Jak and Daxter - (C) Naughty Dog, SIE

Der 20. Jahrestag zur Veröffentlichung von Jak and Daxter: The Precursor ist heute. Das Spiel von Naughty Dog erschien am 3. Dezember 2001 für die PlayStation 2. Und obwohl man Jak and Daxter seit Jak X nicht mehr in einem eigenen Videospiel gesehen hat, wird der Nachlass vom Entwickler gefeiert.

Auch wenn Naughty Dog kein neues Spiel parat hat, immerhin gibt es einen Anlass, den man nicht vergessen hat. Der US-amerikanische Entwickler hat jenen Trailer nochmals geteilt, den man zuerst im Mai 2001 präsentiert hat. Der Teaser-Trailer zeigt einige Bereiche des PS2-Spiels, dass später auch für die PS Vita und PS3 erschienen ist.

“The Legacy Begins”. Der Trailer endet damit, dass Jak und Daxter gezeigt werden, die sich beide im Dunkeln verstecken. Vielleicht kommen sie da irgendwann wieder raus…

Die Vermarktung von damals kann man sich heute eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Weder der Name des Spiels wird im Teaser erwähnt, auch die beiden Hauptcharaktere sind versteckt.

In der Beschreibung des Trailers heißt es: „Heute feiert Jak and Daxter: The Precursor Legacy sein 20-jähriges Veröffentlichungsjubiläum. Um dies zu feiern, teilen wir diesen Teaser für den damals unveröffentlichten Titel. Das Datum, der 17. Mai 2001, war an dem Tag, an dem wir Jak and Daxter: The Precursor Legacy der Welt ankündigten.”

Jak and Daxter: Kommt ein neues PS5-Spiel?

Aktuell beschäftigt sich Naughty Dog mit dem The Last of Us-Remake, dass durch Umwege zu ihnen gekommen ist. Und der Multiplayer von The Last of Us 2, ein mögliches “Fractions 2”, dürfte ebenso in Entwicklung sein. Für ein Jak and Daxter-Spiel für die PlayStation 5 dürfte daher wenig Zeit sein.

Zumindest hat der PlayStation Blog einige interessante Details zur Entwicklung der Spiele parat, wie Konzeptzeichnungen und Kommentare.

Insgesamt schaffte es die Spielreihe von Naughty Dog auf einige Titel, vor allem in der PS2-Ära. Nach “The Precusor Legacy” erschien “Renegade” im Jahr 2003. “Jak 3” folgte ein Jahr später, genauso wie “Jak X”, dass 2005 das letzte Spiel der Serie von Naughty Dog war. Das Spiel “Daxter” spannte den Handlungsbogen der ersten beiden Teile und erschien für die PSP. Das letzte Spiel der Serie erschien 2009 für PS2 und PSP: “The Last Frontier” und wurde von High Impact Games entwickelt. Die “HD Collection” wurde 2012 für PS3 und Vita nachgereicht, seitdem ist es still um die Spielserie.

Ein Jak and Daxter Revival für die PS5? Sehr unwahrscheinlich, aber für die Fans wäre es super. Immerhin gab es schon dementsprechende Gerüchte.