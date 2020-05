PS5: Jak and Daxter-Remake als Launch-Titel in Entwicklung (Gerücht)

Jak and Daxter für die PS5?

Bluepoint Games hat sich als eines der besten Studios der Branche etabliert, wenn es darum geht, ältere Spiele für moderne Plattformen zu “remastern” und neu zu erstellen. Die Arbeit am Remake Shadow of the Colossus wurde besonders gelobt, und die Fans sind gespannt, was als nächstes aus dem Studio kommt. Es wurde nichts offizielles angekündigt, aber neue Gerüchte, die die Runde machen, deuten darauf hin, dass es an einem Remake oder Remaster der Jak- und Daxter-Spiele der PS2-Ära arbeiten könnte. Gibt es ein Comeback auf der PlayStation 5 (PS5) als Launch-Titel?

Dieses Gerücht stammt von 4chan, daher sollten Fans nicht gleich in Jubel ausbrechen. Trotzdem gab es legitime Videospiellecks von 4chan, und so besteht immer die Möglichkeit, dass der “Leaker” die Wahrheit sagt. In jedem Fall wird behauptet, dass Bluepoint an einem Projekt namens Jak and Daxter Re-Trilogy als PS5-Launch-Titel arbeitet, bei dem es sich vermutlich um Remaster- oder Remade-Versionen der ursprünglichen drei Jak- und Daxter-Games handelt.

Wann werden die PS5-Launch-Titel angekündigt?

Laut dem Leck werden Jak and Daxter Re-Trilogy im Rahmen der laufenden Summer Game Fest-Events angekündigt. Vermutlich würde es während der Veröffentlichung der exklusiven PS5-Games von Sony passieren, die voraussichtlich irgendwann im Juni präsentiert werden. Die anhaltende Coronavirus-Pandemie könnte diese Pläne jedoch sicherlich ändern, sodass Fans noch keine Daten in ihren Kalendern vermerken sollten.

Das gleiche Leck besagt, dass Bluepoint auch an einem Legacy of Kain– Remake für die PS5 arbeitet. Es sollte jedoch beachtet werden, dass Jak and Daxter und Legacy of Kain nicht die einzigen Spiele sind, an denen Bluepoint Games angeblich in den letzten Monaten gearbeitet hat.

Wenn Bluepoint nicht an Jak and Daxter arbeitet, an was dann?

Vor dem Leak wurde gemunkelt, dass Bluepoint Games ein Demon’s Souls-Remake für die PS5 machte. Natürlich liegt es durchaus im Bereich der Möglichkeiten, dass Bluepoint mehrere Spiele in der Entwicklung hat, aber das wahrscheinlichere Szenario ist, dass die meisten, wenn nicht alle dieser Leaks gefälscht sind.

Was auch immer Bluepoint gerade bearbeitet, seine Geschichte mit Sony bedeutet, dass das Spiel wahrscheinlich auf die PS5 kommen wird. Es ist nur eine Frage: Wann genau?

Es wird gemunkelt, dass sich die Re-Trilogy von Jak and Daxter für PS5 in der Entwicklung befindet. Wir haben euch eine Liste aller (möglichen) Launch-Titel für die PlayStation 5 zusammengestellt.

Quelle: Reddit