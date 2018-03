Letzten Monat hat Bluepoint Games das PS4 Remake von Shadow of the Colossus zu großem Lob von Fans und Kritikern veröffentlicht.

Nachdem Shadow of the Colossus fertiggestellt und veröffentlicht wurde, wurde es Zeit für Bluepoint weiter zu ziehen und sich auf ein neues Projekt zu konzentrieren. Offenbar möchte sich das Unternehmen wieder an ein Remaster setzen, obwohl sie die Kompetenzen besitzen würden um ein eigenes originalles Spiel erstellen zu können. Doch diesen Weg scheinen sie weiterhin erstmal nicht einzuschlagen.

In einem Gespräch mit Digital Foundry wurde der Präsident von Bluepoint, Marco Thrush, gefragt, ob die neuen Mitglieder des Kunstteams, die das Studio für Shadow of the Colossus eingestellt hatte, dazu verwendet würden, ein neues Spiel zu erstellen. Soush antwortete mit der folgenden Aussage:

„Nun, wir könnten, aber wir machen ein weiteres Remake. Dieses Projekt diente dazu, um das Art-Team so weit zu vergrößern, dass wir einen kompletten Triple-A-Game-Hauptbereich von Kunstinhalten übernehmen können. So, jetzt ist unser nächster Schritt, die Kunstpipeline zu verbessern, die Engine zu verbessern, den Workflow für Künstler zu verbessern und die Kunstseite etwas mehr wachsen zu lassen. Denn unser nächstes Projekt wird ein bisschen Größer sein. Und unser nächster Fokus ist, okay, lass uns am Design arbeiten und neue Sachen hinzufügen.“

Zu erfahren, dass Bluepoint wieder an einem anderen Remake eines vergangenen Projekts arbeitet, ist nicht so schockierend, aber es ist definitiv faszinierend. Es ist besonders interessant zu hören, dass das Projekt noch größer als Shadow of the Colossus sein wird. Und bei Remaster hat Bluepoint sich nun bereits öfter als äußerst Kompetent bewiesen.