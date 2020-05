PS5-Games werden in Kürze präsentiert, wie Sony bestätigt

PS5 Fankonzept

Tokio, Japan – Die PlayStation 5 wird auf einem beeindruckenden Erbe an vorangegangenen Sony-Konsolen aufbauen. Trotzdem scheint man eine Abkehr zur Vergangenheit zu machen. Immerhin ist der DualSense-Controller bereits ein Schritt in die “neue Zukunft” der kommenden PS5. Trotz all der Technologie interessiert die Spieler am meisten eine Frage: Welche Games erscheinen für die PS5?

Die erste PlayStation wurde 1995 im Westen gestartet und seitdem sind die Konsolen immer stärker geworden. So sehr, dass die PlayStation zum meistverkauften Marke für Heimkonsolen aller Zeiten geworden ist. Vor diesem Hintergrund bestehen hohe Erwartungen an die nächste Konsole, und ein wesentlicher Teil des Erfolgs der PlayStation 4 waren ihre exklusiven Spiele. Viele Fans erwarten diese Strategie, die die Spieler dazu ermutigt, die Konsole für die von ihr angebotenen Titel zu kaufen, um in der nächsten Generation fortzufahren. Daher sind viele gespannt, welche Games Releases auf die PS5 kommen.

Insider sprechen von der PS5-Enthüllung samt Games im Juni

Der Twitter-Nutzer Nibel, der häufig Spiel-Aktualisierungen und -Leaks bereitstellt, gab Insiderinformationen vom Sony Corporate Strategy Meeting. Anscheinend wurde bei diesem Treffen bestätigt, dass das Unternehmen “plant, bald eine überzeugende Reihe von Titeln [für PS5] einzuführen”. Natürlich haben die Fans bereits begonnen, sich bestimmte Neustarts sowie neue Marken zu wünschen. Es wird interessant sein zu sehen, wie der Empfang der PlayStation 5-Reihe aussieht. Viele Fans werden sich jetzt fragen, wie lange sie warten müssen, bis “bald” endlich Früchte trägt. Leider gibt es auch andere Meldungen, dass das geplante Enthüllungs-Event wieder verschoben wurde, wie WCCFTech.com meldet.

Just announced at the Sony Corporate Strategy Meeting: "We plan to introduce a compelling lineup of titles [for PS5] soon" pic.twitter.com/OdW96vzYBI — Nibel (@Nibellion) May 19, 2020

Nach der Enthüllung ist vor der Enthüllung

Es wurde spekuliert, dass Sony in den nächsten 3 Monaten eine Reihe von Veranstaltungen abhalten wird. Wenn dies der Fall ist, können die Spieler möglicherweise bereits im Juni einen ersten Blick auf die kommenden Titel werfen. Sony wird wahrscheinlich Spielinformationen zusammen mit Neuigkeiten über die PlayStation 5 veröffentlichen, um Vorfreude auf die Konsole zu wecken. Vor diesem Hintergrund sollten Fans in den nächsten Monaten mit Neuigkeiten über Games Releases der PS5 rechnen, die kommen.

Es wird interessant sein zu sehen, ob Sony einen ähnlichen Veranstaltungsplan wie die Xbox 20/20 verfolgt. Frühe Anzeichen dafür, dass monatliche Veranstaltungen verwendet werden, um neue Funktionen der PS5 zu enthüllen, deuten darauf hin, dass das Unternehmen eine ähnliche Marketingstrategie wie jene von Microsoft verfolgt. Hat man in Tokio keine anderen Ideen?

Folgende Games Releases wünschen sich die Fans:

Bloodborne 2

God of War 2

Crash Bandicoot 4

Silent Hills

Demon’s Souls Remake

LittleBigPlanet 4

Welche PlayStation 5-Games wünscht ihr euch?

Die PS5 erscheint “Holiday 2020”. Allerdings gibt es auch Leaks die besagen, dass die Konsole früher erscheint. Obwohl die Zeitspanne von Enthüllung bis zum Release dann doch sehr knapp wäre.