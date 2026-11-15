PS5 knackt 100 Millionen! Doch Sony erreicht diesen Meilenstein auf ungewöhnliche Weise

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Die PlayStation 5 hat einen weiteren historischen Meilenstein erreicht. Mehr als 100 Millionen Konsolen wurden seit dem Marktstart im November 2020 weltweit ausgeliefert. Damit reiht sich die PS5 neben PlayStation, PS2 und PS4 in die erfolgreichsten Hardware-Generationen von Sony Interactive Entertainment (SIE) ein. Doch an diesem Erfolg ist etwas ungewöhnlich: Die Konsole wurde während ihres gesamten bisherigen Lebenszyklus nicht dauerhaft günstiger. Der Gegenteil war der Fall.

Die neue Zahl stammt direkt aus Sonys offizieller Verkaufsstatistik. Mit Stand vom 10. November 2026 hat die PS5 die Grenze von 100 Millionen Einheiten überschritten.

Wichtig ist dabei eine Unterscheidung: Sony spricht von ausgelieferten Geräten. Die Zahl umfasst Konsolen, die an den Handel geliefert wurden, und ist nicht mit exakt 100 Millionen Käufen durch Endkunden gleichzusetzen. Allerdings dürfte diese Marke wohl noch dieses Jahr fallen.

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PS5 schafft einen Rekord ohne dauerhafte Preissenkung

Frühere PlayStation-Konsolen wurden im Laufe ihres Lebenszyklus normalerweise günstiger. Neue Hardware-Revisionen, sinkende Produktionskosten und ein zunehmender Wettbewerb ermöglichten Sony, die Verkaufspreise schrittweise zu reduzieren. Bei der PS5 verlief die Entwicklung anders.

Damit ist die PS5 die erste PlayStation-Konsole, die die Marke von 100 Millionen Einheiten ohne eine dauerhafte Preissenkungen erreicht hat. Für Käufer ist das eine ungewöhnliche Entwicklung. Wer früher mehrere Jahre mit dem Konsolenkauf wartete, konnte häufig mit deutlich niedrigeren Preisen rechnen. Bei der PS5 ging diese Strategie nicht unbedingt auf.

Warum verkauft sich die PS5 trotzdem so gut?

Dabei hatte die Konsole keinen einfachen Start. Während der Corona-Pandemie sorgten unterbrochene Lieferketten und die weltweite Chipknappheit dafür, dass die PS5 über lange Zeit nur schwer erhältlich war. Später kamen steigende Herstellungskosten, hohe Speicherpreise und wirtschaftliche Unsicherheiten hinzu.

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Trotzdem blieb die Nachfrage hoch. Große Spielemarken, ein umfangreicher Katalog aus PS4- und PS5-Titeln sowie die Einführung der PS5 Pro sorgten dafür, dass Sony seine Hardware-Plattform kontinuierlich ausbauen konnte.

Auch der bevorstehende Release von GTA 6 am 19. November dürfte für die Konsole ein wichtiger Anlass sein. Rockstars Open-World-Blockbuster erscheint zunächst auf PS5 und Xbox Series X/S. Eine PC-Version wurde bislang nicht angekündigt. Ob GTA 6 bereits einen messbaren Anteil am Erreichen der 100-Millionen-Marke hatte, lässt sich aus Sonys Zahlen allerdings nicht ableiten. Es spricht aktuell jedoch viel dafür.

Erfolgreicher als die PS5: PS4 und PS2 liegen noch deutlich vorne

Trotz des neuen Erfolgs bleibt noch Abstand zu den erfolgreichsten PlayStation-Konsolen. Die PlayStation 4 erreichte laut Sony über 117 Millionen ausgelieferte Geräte. Die ursprüngliche PlayStation kam auf über 102,4 Millionen. An der Spitze steht weiterhin die PlayStation 2 mit mehr als 160 Millionen Einheiten.

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Die PlayStation 5 gehört damit bereits zur exklusiven Gruppe der PlayStation-Konsolen, die weltweit eine dreistellige Millionenzahl erreicht haben. Gemessen an der Zeit seit dem Marktstart schafften PS2 und PS4 diesen Meilenstein allerdings schneller.

Ob die PS5 langfristig auch an der PS4 vorbeiziehen kann, bleibt abzuwarten. Sony setzt inzwischen zunehmend auf Software, digitale Dienste und wiederkehrende Einnahmen durch seine bestehende Nutzerbasis.