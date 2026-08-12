The Elder Scrolls 6: Xbox-Chefin zeigt sich nach Live-Gameplay beeindruckt
Ein wichtiges Update zu The Elder Scrolls 6. Xbox-Chefin Asha Sharma hat eine spielbare Version gesehen und ist begeistert.
Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.
Nach längerer Funkstille gibt es wieder ein Lebenszeichen von The Elder Scrolls 6. Xbox-Chefin Asha Sharma hat bei einem Besuch von Bethesda eine spielbare Version des heiß erwarteten Rollenspiels gesehen – und ihre Reaktion dürfte Fans durchaus Hoffnung machen.
Sharma schrieb nach ihrem Besuch, sie habe einen Live-Durchlauf des Spiels gesehen. Besonders die Größe und das Ausmaß der Welt hätten sie beeindruckt. Noch besser sei allerdings die Geschichte.
Bethesda zeigt offenbar bereits richtiges Gameplay
Das eigentlich Spannende an der Aussage ist weniger das Lob der Xbox-Chefin, sondern die Tatsache, dass The Elder Scrolls 6 offenbar weit genug entwickelt ist, dass Bethesda bereits einen umfangreicheren Durchlauf präsentieren kann.
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Das bedeutet natürlich nicht automatisch, dass der Release unmittelbar bevorsteht. Bethesda arbeitet weiterhin intensiv an dem Rollenspiel und hat bislang keinen Veröffentlichungstermin genannt. Trotzdem ist es ein deutlicher Unterschied zu den vergangenen Jahren. Lange Zeit gab es von The Elder Scrolls 6 kaum mehr als den kurzen Teaser von 2018 und einzelne Aussagen von Bethesda.
Im Juli hatte das Studio bereits erklärt, dass der sechste Teil der Reihe inzwischen der wichtigste Entwicklungsschwerpunkt sei und der Großteil des Teams daran arbeitet.
Xbox will offenbar aufs Tempo drücken
Der Zeitpunkt des Updates ist ebenfalls interessant. Xbox befindet sich derzeit in einer größeren Umstrukturierung, während Microsoft gleichzeitig versucht, seine wichtigsten Marken wieder stärker in den Mittelpunkt zu rücken. Sharma hatte bereits deutlich gemacht, dass große Reihen wie The Elder Scrolls, Fallout und Halo künftig schneller vorankommen sollen.
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Für Fans von The Elder Scrolls 6 dürfte deshalb vor allem eine Frage interessant sein: Wann zeigt Bethesda endlich selbst mehr? Einen neuen Trailer oder konkretes Gameplay gibt es weiterhin nicht. Dafür wissen wir jetzt immerhin, dass das Spiel nicht nur irgendwo auf den Festplatten von Bethesda existiert. Es ist offenbar weit genug entwickelt, dass die Xbox-Chefin einen vollständigen Live-Durchlauf zu sehen bekommt.
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