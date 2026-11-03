The Elder Scrolls 6 heißt offiziell Sentinel, aber Insider hat schlechte Nachrichten zum Release

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

The Elder Scrolls 6 hat endlich einen offiziellen Namen. Bethesda hat bestätigt, dass der Nachfolger von Skyrim (Release: November 2011) den Titel The Elder Scrolls VI: Sentinel trägt. Die Enthüllung erfolgte am Ende eines Videos zum 40-jährigen Jubiläum von Bethesda Game Studios. Nach mehr als acht Jahren seit der ersten Ankündigung gibt es damit erstmals wieder eine konkrete offizielle Neuigkeit zum Rollenspiel. Doch wer jetzt auf einen baldigen Release hofft, wird enttäuscht.

Bloomberg-Journalist Jason Schreier meldete sich kurz nach der Enthüllung auf Bluesky zu Wort. Seine Aussage ist ernüchternd: The Elder Scrolls 6 sei noch mehr als zwei Jahre von der Veröffentlichung entfernt. Damit wäre ein Release frühestens Ende 2028 denkbar. Einen offiziellen Erscheinungstermin hat Bethesda weiterhin nicht genannt.

Bethesda bestätigt nach acht Jahren den Namen Sentinel

Im offiziellen Jubiläumsvideo blickt Bethesda-Chef Todd Howard zunächst auf die Geschichte des Studios zurück. Anschließend erklärt er, dass der 40. Geburtstag ein passender Moment sei, endlich den richtigen Namen von The Elder Scrolls 6 zu verraten. Kurz darauf erscheint das Logo von Sentinel.

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Der Name dürfte langjährigen Fans bekannt vorkommen. Sentinel ist eine bedeutende Stadt und ein Königreich in Hammerfell, der Heimat der Rothwardonen. Bereits seit Jahren wird vermutet, dass der sechste Hauptteil der Reihe in dieser Region von Tamriel spielt. Der neue Teaser liefert einen weiteren Hinweis auf Hammerfell. Am Ende erscheint ein Zitat des Mottenpriesters Yazar, der im Dienst von Königin Iradne von Hammerfell steht. Darin ist von einer verlorenen Zukunft, einem verhinderten Sieg und vom Schicksal verstreutem Sand die Rede.

Bethesda hat damit zumindest die Verbindung zu Hammerfell deutlich gemacht. Wie groß die Spielwelt wird und welche Regionen tatsächlich erkundet werden können, bleibt allerdings offen. Gameplay zeigt das neue Video leider noch nicht.

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Jason Schreier rechnet nicht mit einem baldigen Release

Noch vor der Veröffentlichung von Starfield hatte Bethesda sein nächstes „Elder Scrolls“-Spiel bereits auf der E3 2018 angekündigt. Damals gab es lediglich einen kurzen Teaser der Landschaft. Seither sind über acht Jahre vergangen, ohne dass Spieler echtes Gameplay zu Gesicht bekommen haben.

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Der Gaming-Insider Schreier erinnert daran, dass Bethesda die Ankündigung 2018 vor allem nutzte, um nach der Präsentation des Multiplayer-Spiels Fallout 76 zu zeigen, dass das Studio weiterhin große Einzelspieler-Rollenspiele entwickelt.

Damit bleibt auch ein Veröffentlichungstermin 2029 im Bereich des Möglichen. Bereits zuvor hatte es entsprechende Spekulationen gegeben. Unser großer Überblick zu The Elder Scrolls 6 fasst die bisher bekannten Informationen zu Release, Plattformen und Spielwelt zusammen.

Dass Bethesda jetzt überhaupt den Namen bekannt gibt, ist nach der langen Funkstille ein wichtiger Schritt. Für einen richtigen Blick auf das Spiel müssen sich Fans allerdings weiter gedulden. Einen Gameplay-Termin oder konkrete Angaben zu den unterstützten Plattformen hat das Studio bislang nicht veröffentlicht.

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