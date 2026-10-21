Fallout 4 bekommt drei neue Mods zum Fallout Day

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Auch elf Jahre nach seinem ursprünglichen Release ist Fallout 4 noch lange nicht abgeschrieben. Zum diesjährigen Fallout Day hat Bethesda gleich drei neue Creations für das Rollenspiel vorgestellt. Die Erweiterungen bringen neue Geschichten, zusätzliche Gegner und sogar ein Unterwasser-Abenteuer ins Commonwealth.

Damit bekommen Fans frischen Nachschub, während die Community auf weitere Neuigkeiten rund um das Fallout-Universum wartet. Die neuen Inhalte erscheinen im Rahmen der diesjährigen Fallout-Woche, die bis zum 23. Oktober läuft.

FEVer Dreams erzählt eine neue Geschichte

Eine der neuen Erweiterungen trägt den Namen FEVer Dreams. Besonders interessant ist dabei die Besetzung: Die bekannten Fallout-Sprecher Courtenay Taylor und Brian T. Delaney sind mit von der Partie.

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Für Fans dürfte das ein schöner Bonus sein, denn beide Stimmen sind eng mit der Reihe verbunden. Die Creation soll eine neue Geschichte ins Spiel bringen und damit zusätzliche Gründe liefern, erneut durch das Ödland zu streifen. FEVer Dreams wurde am 20. Oktober vorgestellt und gehört zu den ersten neuen Inhalten der Fallout-Day-Aktion.

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Command Override bringt Roboter ins Spiel

Die zweite Erweiterung heißt Command Override und dreht sich um Roboter und technische Spielereien. Spieler erhalten unter anderem eine neue Möglichkeit, Roboter zu hacken. Außerdem führt die Creation in einen neuen Dungeon am Hauptsitz von RobCo.

Das passt thematisch hervorragend zu Fallout, schließlich gehören die Hinterlassenschaften des früheren Technologieunternehmens zu den bekanntesten Elementen der Spielwelt. Wer gerne technische Geheimnisse aufdeckt und sich mit Maschinen anlegt, dürfte hier also etwas Interessantes finden.

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Fathomless führt euch unter Wasser

Die wohl ungewöhnlichste Erweiterung ist Fathomless. Sie soll eine neue Unterwasser-Spielwelt hinzufügen und fünf einzigartige feindliche NPCs mitbringen. Damit könnte die Creation einen Bereich von Fallout 4 stärker in den Mittelpunkt rücken, der im Hauptspiel vergleichsweise wenig Raum einnimmt.

Was genau unter der Wasseroberfläche wartet, dürfte für neugierige Spieler besonders spannend werden. Die drei Creations zeigen, wie vielfältig die Modding-Szene von Fallout 4 weiterhin ist. Während FEVer Dreams auf Geschichte und bekannte Stimmen setzt, konzentriert sich Command Override auf Roboter und Fathomless auf die Erkundung einer neuen Umgebung.

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